مستشار الرئيس الفلسطيـني: مادام الاحتلال موجودًا ستظل المقاومة باقية

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيـ.ـني، أن من العبث البحث عن أمن وسلام في وجود الاحتـ.ـلال، متابعا أن مادام الاحتلال موجودًا ستظل المقاومة موجودة.



وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيـ.ـني، في مداخلة هاتفية عبر قناة ETC، مساء الإثنين، أن لكي يتحقق الأمن والسلام يجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي وتطبق الشرعية الدولية ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه كباقي شعوب الأرض.

وأشار الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيـ.ـني، إلى أن لا سبيل للخروج من هذه الدوامة الا بنهاية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.