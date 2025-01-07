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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

احترس فيروس جديد ينتشر عالميًا.. اعرف أعراض أنفلونزا المعدة

فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال
فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال
أسماء عبد الحفيظ
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في الآونة الأخيرة، ظهر فيروس جديد عالميا أصبح يشكل تهديدًا لصحة الجهاز الهضمي، وتصاعدت تحذيرات خبراء الصحة بالمملكة المتحدة، ويُعرف بـ أنفلونزا المعدة.

 هذا الفيروس يشبه إلى حد بعيد الإنفلونزا التقليدية، ولكنه يؤثر بشكل رئيسي على المعدة والأمعاء، ويتسبب في أعراض مزعجة مثل الغثيان، التقيؤ، و الإسهال.

وفي هذا المقال، سنتعرف على هذا الفيروس، طرق انتقاله، وكيفية الوقاية منه، وفقًا لما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ما هي أنفلونزا المعدة؟

فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال

أنفلونزا المعدة هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز الهضمي، وتسبب التهابات في المعدة و الأمعاء. وتشمل أعراضها الرئيسية:

الغثيان المستمر
التقيؤ المتكرر
الإسهال الشديد
الحمى والشعور بالتعب العام


طرق انتقال الفيروس

ينتقل هذا الفيروس بشكل رئيسي عن طريق:

اللمس أو التلامس المباشر مع الأسطح الملوثة.
الطعام والماء الملوث.
التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين.


الوقاية من أنفلونزا المعدة 

فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال

الجدير بالذكر أن هذا الفيروس لا يحتوي على مواد حافظة، بل هو فيروس طبيعي ينتقل عبر الفم أو الأطعمة الملوثة. ولذلك، فإن الوقاية منه تعتمد بشكل أساسي على النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بشكل مستمر، وخاصة قبل تناول الطعام.

كيفية الوقاية من أنفلونزا المعدة؟

فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال

غسل اليدين بشكل دوري.
تجنب مشاركة الطعام مع الأشخاص المصابين.
التأكد من طهي الطعام جيدًا واستهلاك الماء النظيف.
إذا كنت تشعر بأعراض مثل الغثيان و الإسهال، يجب عليك تجنب الاتصال بالآخرين لحمايتهم من العدوى.

فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال
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احترس فيروس جديد ينتشر عالميًا.. اعرف أعراض أنفلونزا المعدة

فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال
فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال
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