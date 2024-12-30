قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاش يناير بالزيادة الجديدة في الساعات الأولى من 2025
وظائف جديدة في الكويت على تخصصات طبية مختلفة براتب 4000 دولار
معهد معاوني الأمن .. زيادة مدة الدراسة إلى 3 سنوات بتعديلات قانون هيئة الشرطة
فقدنا زعيمًا رائعًا.. بايدن ينعى جيمي كارتر.. ويعلن 9 يناير 2025 يومًا للحداد الوطني
عبد الرازق يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد
الغندور :محمد صلاح رفض 10 أضعاف ما كان يتقاضاه في ليفربول
أمطار رعدية تصل القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة| إليك التفاصيل
أستاذ فقه : لا تدعوا على أولادكم فقد تصادف الدعوة استجابة
«إم جي» بشعار صنع في مصر.. الدولة تكثف جهودها لتوطين صناعة السيارات
مصرع 71 شخصًا في سقوط حافلة بنهر بإثيوبيا
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تريلا وميكروباص بـ مصر إسكندرية الصحراوي
أمطار غزيرة بالدقهلية وبرق ورعد وطقس متقلب.. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

ما هو الفيروس المخلوي وأعراضه والعلاج منه

الفيروس الخلوى
الفيروس الخلوى
رنا عصمت
×

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس يُسبب عدوى الجهاز التنفس العلوي والرئتين وهو مرض شائع جدًا ويُصيب معظم الأطفال قبل بلوغ السنتين من العمر، ولدى الأطفال الكبار والبالغين فهو يؤدي للإصابة بنزلة برد خفيفة وينتشر المرض بكثرة في فصلي الخريف والشتاء.

الفيروس المخلوي التنفسي أو RSV هو فيروس رئوي يسبب التهابات الرئتين والجهاز التنفسي، وتكون أعراضه عادةً خفيفة تحاكي أعراضه نزلات البرد، ويعتبر الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من سنة وخاصة الأطفال الخدج، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، أو أصحاب المناعة الضعيفة هم الأكثر تأثراً بالفيروس، ووفقاً لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير أعراض وعلامات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي عند الأطفال.

أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال:

يتسبب الفيروس المخلوي عادةً في ظهور علامات وأعراض تشبه الزكام الخفيف، قد تشمل احتقان أو سيلان الأنف وسعالا جافا وحمى والتهاب الحلق، ويمكن أن تنتشر عدوى RSV إلى الجهاز التنفسي السفلي، مسببة الالتهاب الرئوي أو التهاب الممرات الهوائية الصغيرة والسعال الشديد والصفير والتنفس السريع أو صعوبة التنفس عند الرضع الذين هم الأكثر تضرراً من الفيروس.
 

وغالباً تكون الأعراض أسوأ بين اليومين الثالث والخامس، مع تحسن السعال في  3 أسابيع.

وعن سبب تزايد حالات الإصابة بهذا الفيروس والإنفلونزا أيضا، فإن ذلك يرجع لأنه خلال عمليات المرتبطة بفيروس كورونا، بقي الأطفال في المنازل، ومُنع فيروس الجهاز التنفسي المخلوي من الانتشار.


 الأطفال والبالغون الأصحاء الذين يحصلون على الفيروس المخلو التنفسي سيكون لديهم حالة معتدلة مع أعراض باردة منتظمة، وعادة ما تنتهي هذه الأعراض في حوالي أسبوع.


 ويمكن للرضع قبل الولادة، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من جهاز مناعي متعرض للخطر، أو مرض الرئة المزمنة، أو أمراض القلب، أن يحظوا حالة أكثر حدة من هذه الحالة، العدوى الحادة من الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي .


الوقاية وعلاج الفيروس الخلوى..

أكد الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه من الصعب التمييز بين تلك الفيروسات نتيجة تشابه أعراضها، وبالتالي الوضع مطمئن وليس خطيرا، لأن الإصابة الرئوية الخطيرة التي كانت تأتي قديما وصعوبة التنفس نسبتها أقل بكثير.

ونصح الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة،المواطنين بتناول لقاح الأنفلونزا، إلى جانب التغذية الجيدة مثل: التغذية البروتينية قليلة الدسم غنية بفيتامين سي والعصائر والفواكه الطازجة، والبقوليات التي تحتوي على عنصر الزنك، وإرتداء الملابس القطنية الثقيلة، وارتداء الكمامات.

الفيروس الخلوى اعراض الفيروس الخلوى علاج الفيروس الخلوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

صرف معاش يناير 2025 بالزيادة الجديدة الأربعاء

رسوم السحب من من atm

رسوم السحب من atm بعد قرار البنك المركزي

اكاديمية الشرطة

الداخلية: انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة واستشهاد ضابط وفردين

أحمد عدوية

وفاة أحمد عدوية.. خطأ مطبعي سبب اسم شهرته وأول اجر له كان جنيها

أحمد عدوية

توفى بمنزل ابنه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عدوية

الارصاد

أربعينية الشتاء تضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة البرودة في الساعات المقبلة

سعر الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

ماذا كان يقول الرسول

ماذا كان يقول الرسول بعد صلاة الفجر؟.. 5 أدعية تقيك كل مكروه

بالصور

نسيت تعلمنى إزاي اقدر أعيش من غيرك.. نشوى مصطفى تنعى زوجها بكلمات مبكية

نشوي مصطفي
نشوي مصطفي
نشوي مصطفي

بفستان قصير.. إطلالة رانيا منصور في إسكندرية تثير الجدل

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

زوجة أحمد زاهر تثير الجدل برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

زوجة أحمد زاهر
زوجة أحمد زاهر
زوجة أحمد زاهر

بدون مواد حافظة.. طرق عمل صلصة الطماطم وحفظها لمدة عام بدون ثلاجة

صلصة الطماطم
صلصة الطماطم
صلصة الطماطم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء.. وموعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ايمان عبد اللطيف

فرصة أخيرة.. احصل على شقة الإسكان الاجتماعي بمقدم 30 ألف جنيه| تفاصيل

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

مسلسل سراب

خالد النبوى يفقد ابنه فى الحلقات الأولى من «سراب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هناك تحلو الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مربع الوزارات ..سياحة وثقافة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: "المواطنة والوعي: درع مصر"

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوعي الثقافي.. تعضيد الهُوِيَّة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: 365 فرصة جديدة

المزيد