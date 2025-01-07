قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احترس فيروس جديد ينتشر عالميًا.. اعرف أعراض أنفلونزا المعدة
بعد إعلان ترودو استقالته.. ترامب: كندا ستكون «عظيمة» إذا أصبحت ولاية أمريكية
طائرة مساعدات سعودية جديدة تتجه إلى دمشق
أسعار الدينار البحريني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7-1-2025
سكن لكل المصريين 5.. الفرصة الأخيرة للتقديم وامتلاك وحدتك
الاحتلال يعلن مقتل قائد في السرية 932 التابعة للواء ناحال
احتراق 4 سيارات ولودرين فى حريق خط غاز طريق السلام
مقتل 53 شخصا وإصابة 62 آخرين في زلزال الصين
أسرار الجريمة الغامضة.. ماذا حدث بين هيثم وياسمين داخل شقة مصر الجديدة؟
شديد البرودة..الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس المتوقع في الساعات القادمة
أمطار رعدية وصقيع.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
سميرة تطلب الخلع: تصرفاته مش مظبوطة قدام أختي الصغيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

التذاكر تبدأ من 320 إلى 520 جنيها.. تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

علي الحجار
علي الحجار
أحمد البهى
×

يستعد الفنان القدير علي الحجار لإحياء حفل غنائي يوم 29 من الشهر الجاري، بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين 320 و370 و430 و480 و520 جنيها. 

الحفل من المقرر أن يقام بقاعة النهر فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

كانت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، قدمت لمسة وفاء كرمت بها اسم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، وجاءت فى احتفالية ضخمة ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى “100 سنة غنا” المقام بالتعاون مع النجم علي الحجار، وشاركت خلالها النجمة أنوشكا والواعد أحمد على الحجار وأخرجها عصام السيد.

وقدم الفنان علي الحجار مجموعة مختارة من الألحان التى وضعها شقيقه الراحل أحمد الحجار واستعاد بها الحضور ذكريات من حقبتى الثمانينيات والتسعينيات وما بعدهما، كان منها “أخويا الحبيب، نادنى، اعذرينى، أنا بيكى يا سمرا، كنت فاكر، وحدى، لملمت خيوط الشمس، الأحلام، لو يرجع الزمان، بحبك وانطلق عصفور، لا تسألينى، دورى ولفى، عود، لما الشتا يدق البيبان، مشاعر، يعنى إيه كلمة وطن”.

علي الحجار الفنان علي الحجار بساقية الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مني ابو الفتوح

شاركت في مسلسل ونيس.. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

الفنان شريف الدسوقي

شريف الدسوقي: دفعت 36 ألف جنيه بسبب "حشرة"

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

النائب أحمد السجيني

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

عمر مرموش

مانشستر سيتي يقدم عرضًا تاريخيًا بعقد لمدة خمس سنوات لضم عمر مرموش

صور تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025

صور تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025

ترشيحاتنا

علي الحجار

التذاكر تبدأ من 320 إلى 520 جنيها.. تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

اخبار الفن

أخبار الفن: ياسمين صبري تبدأ تصوير «ضل حيطة».. وارتباط مصطفى منصور وهايدي رفعت

ايهاب نافع وماجده

في ذكرى وفاة إيهاب نافع.. تزوج فنانة شهيرة وكان الطيار الخاص لعبد الناصر

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب فى البيت

الكاتشب المنزلي
الكاتشب المنزلي
الكاتشب المنزلي

احترس فيروس جديد ينتشر عالميًا.. اعرف أعراض أنفلونزا المعدة

فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال
فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال
فيروس جديد منتشر عالميًا أنفلونزا المعدة الأعراض وطرق الإنتقال

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. 10 أطعمة مهمة جدا للصحة

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية 10 أطعمة مهمة جدا للصحة
رغم ارتفاع سعراتها الحرارية 10 أطعمة مهمة جدا للصحة
رغم ارتفاع سعراتها الحرارية 10 أطعمة مهمة جدا للصحة

أوعي ترميه بعد انهاردة.. وصفات طبيعية من قشر البرتقال للعناية بالبشرة في الشتاء

قشر البرتقال
قشر البرتقال
قشر البرتقال

فيديو

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

منى فاروق

بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد