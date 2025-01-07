التذاكر تبدأ من 320 إلى 520 جنيها.. تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

يستعد الفنان القدير علي الحجار لإحياء حفل غنائي يوم 29 من الشهر الجاري، بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين 320 و370 و430 و480 و520 جنيها.

الحفل من المقرر أن يقام بقاعة النهر فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

كانت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، قدمت لمسة وفاء كرمت بها اسم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، وجاءت فى احتفالية ضخمة ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى “100 سنة غنا” المقام بالتعاون مع النجم علي الحجار، وشاركت خلالها النجمة أنوشكا والواعد أحمد على الحجار وأخرجها عصام السيد.

وقدم الفنان علي الحجار مجموعة مختارة من الألحان التى وضعها شقيقه الراحل أحمد الحجار واستعاد بها الحضور ذكريات من حقبتى الثمانينيات والتسعينيات وما بعدهما، كان منها “أخويا الحبيب، نادنى، اعذرينى، أنا بيكى يا سمرا، كنت فاكر، وحدى، لملمت خيوط الشمس، الأحلام، لو يرجع الزمان، بحبك وانطلق عصفور، لا تسألينى، دورى ولفى، عود، لما الشتا يدق البيبان، مشاعر، يعنى إيه كلمة وطن”.