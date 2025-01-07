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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

في ذكرى وفاة إيهاب نافع.. تزوج فنانة شهيرة وكان الطيار الخاص لعبد الناصر

ايهاب نافع وماجده
ايهاب نافع وماجده
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إيهاب نافع ، واحد من الفنانين الذين تميزوا بالمظهر الحسن وكان ينتمي لاسرة ميسورة الحال .

معلومات عن ايهاب نافع :

ولد في حى الموسكى بالقاهرة ودرس في مدارسها، مارس عمله كطيار مقاتل، وكان يعتبر نفسه طيارا قبل أن يكون ممثلا، ارتبط اسمه تاريخيا مع زوجته الفنانة ماجدة الصباحي والتي أنجب منها ابنتهما الفنانة غادة نافع.

نشأ الفنان محمد إيهاب نافع لأسرة ميسورة الحال، وكان يحلم أن يصبح طيار وحقق حلمه بعد حصوله على مجموع كبير أهله للالتحاق بالكلية الحربية والتي تتلمذ فيها على يد الرئيس الأسبق ​محمد حسني مبارك​، وتخرج منها عام 1955، عمل كطيار مقاتل للعديد من السنوات، حتى شغل منصب الطيار الخاص للرئيس الراحل ​جمال عبد الناصر​ لمدة 3 سنوات، وبمرور الوقت أصبح أحد رجال المخابرات العامة المهمين الذين ساعدوا مصر في العديد من عملياتها الاستخباراتية بسبب ذكائه الشديد وحزمه.

التقى إيهاب نافع بالفنانة ماجدة في حفل أقامته السفارة الروسية، ودار بينهما حوار طويل في السياسة والثقافة، في نهاية الحفل قام بإيصالها لمنزلها، وأخبرته ماجدة يومها بأنها مطلقة وقلبها مازال مغلقا، ومن هنا نشأت بينها عاطفة الحب، نجح في ايقاعها في حبه وتزوج منها عام 1963.

أستطاعت الفنانة ماجدة إيقناع إيهاب نافع بدخول مجال التمثيل، وقد كان وقدم للشاشة العديد من الأفلام ثم استخدم شهرته بعد ذلك كغطاء لعمله في المخابرات العامة، فكان يسافر إلى أي بلد دون أن يشك فيه أحد.

و كان نافع الحب الأول والأخير للفنانة ماجدة، ولكن وقع الانفصال بينهما بسبب غيرتها الشديدة عليه، لأنه كان دائم السفر وهى كانت تحتاج رجل إلى جانبها، وفي الفترة الأخيرة من زواجهما اضطر للسفر إلى ​لبنان​ بسبب خلافات مع قيادات سياسية مصرية، ورفضت ماجدة أن تذهب معه إلى هناك فوقع الطلاق بينهما وذهب هو وعاش فترة كبيرة في بيروت.

قدّم أول بطولاته السينمائية عام 1963 في فيلم "الحقيقة العارية"، بجانب الفنانة ماجدة الصباحي، عمل نافع منتجا في التلفزيون ومثل العديد من الأفلام خارج مصر منها "في طريقي رجل" و"طريق بلا نهاية"، بينما كان آخر أفلامه عام 1994، وكان باسم "لصوص خمس نجوم"، وله ما يقرب من 20 عملا فنيا منها دموع صاحبة الجلال، امرأة مع الشيطان، النداهة، الحب الذي كان، بنات آخر زمن، الأسيرة"، وقدم مسلسل اسمه "حواديت فكري أباظة"، صدرت المذكرات الخاصة به تحت عنوان «لعبة الفن والمخابرات.. مذكرات الطيار الفنان إيهاب نافع»، وقد كشفت العديد من الأسرار عن دوره في عالم المخابرات.

كان للفنان إيهاب نافع العديد من المغامرات النسائية التي انتهت كلها بالزواج حتى قيل إن عدد زيجاته وصلت لـ 10 زيجات.

إيهاب نافع ذكرى وفاة الفنان إيهاب نافع معلومات عن ايهاب نافع

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