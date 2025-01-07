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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ينشر 9 أبحاث دولية بقاعدة بيانات سكوبس

الاقليمى للأغذية والأعلاف
الاقليمى للأغذية والأعلاف
شيماء مجدي
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استعرض الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، النشاط الخاص بالمركز خلال ديسمبر 2024، موضحا أن النشاط البحثي تضمن عقد لجنة البحوث الشهرية في الاسبوع الاول من ديسمبر بحضور عدد من  رؤساء البحوث في تخصصات الغذاء وتغذية الانسان و تلوث الاغذية و الاعلاف، وناقشت اللجنة أربع مقترحات بحثية تقدم بها اثنين من الباحثين بالمركز الاقليمي ضمن متطلبات الترقيه.

واوضح أن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف حصل علي المركز127 فى عام 2024 بعد أن كان فى المركز 139 من العام الماضى 2023 ورقم  200 عام 2022 بحسب الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني لتصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حيث تم نشر تسعة أبحاث دولية و بحث مرجعي لعدد من باحثي المركز الاقليمي كلها تم إدراجها على قاعدة بيانات سكوبس.

وأضاف مدير المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، أن النشاط البحثي تضمن أيضا:

─ دعوة 12 باحث من المركز الاقليمي للاغذيه و الاعلاف لحضور محاضرة بعنوان تحديات وحلول عاجلة لرفع تصنيف مركز البحوث الزراعية.
كما تقدم ثلاثة من باحثي المركز الاقليمي للاغذيه و الاعلاف بمستندات الترشح لجوائز أكاديمية البحث العلمي لعام 2024 في ثلاث تخصصات مختلفه.  

─ مشاركة عدد من  الباحثين بالمركز الاقليمي بالحضور في فعاليات علمية تضمنت برنامج تدريبى بعنوان "الذكاء الأصطناعى وتطبيقاته فى وقاية النباتات وطرق البحث العلمى" و الذي عُقد في معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعيه و كذلك ندوة بعنوان " تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص البحث العلمي والاعتبارات الأخلاقية" و ذلك عبر تطبيق زووم. ايضاً شاركت مجموعة من باحثي المركز الاقليمي في دورة تدريبيه بعنوان " تغذية الارانب" و التي أقيمت في معهد بحوث الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية.

─ ثانيا   النشاط الارشادي

تم التعاون مع وحدة تسيير الانتقال إلى سوق العمل بالبحيرة  حيث عقدت محاضرة بعنوان أساسيات التغذية فى مراحل العمر المختلفة وذلك يوم الاثنين 9 ديسمبر بمدرسة حمدى الشحات التجارية بأبو حمص. و فى إطار التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية تم يوم الأربعاء 11 ديسمبر عقد ندوة تحت عنوان التغذية السليمة أثناء الحمل والرضاعة كما تناولت خطورة الزواج المبكر على صحة الأم والطفل وذلك بوحدة نجع العرب بالمتراس.

وفى إطار التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية تم عقد ندوة اليوم الأحد 15 ديسمبر بعنوان العادات والممارسات الغذائية الخاطئة وتأثيرها على الصحة وذلك بجمعية كلمه حق بالورديان. 

ووفقاً لبروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية تم يوم الثلاثاء 24 ديسمبر حضور الاجتماع الثاني لمجلس الإعلام الريفي وتم عرض نشاط المركز الإقليمي خلال شهر ديسمبر كما تم وضع مقترحات لتنفيذها خلال شهر يناير وتقدم المركز الإقليمي بمقترحات للتثقيف الغذائي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كما تقدم باقتراح لتحويل المقصف المدرسي إلي مقصف صحي بالاعتماد على الخضروات والفاكهة الناتجة من زراعة الأسطح باستخدام الشتلات.

و فيما يخص عينات الاحتراف الدولي فقد استمر المركز الاقليمي في استقبال و تحليل عينات الاحتراف الدولي من الجهتين المتعاقد معهما (BIPEA و FAPAS) و ذلك ضمن متطلبات إعتماد معامل المركز الاقليمي طبقاً للمواصفه ايزو 17025

 ثالثا: نشاط تسجيلات الأسمدة :

─ عدد المركبات التى تقدمت بها الشركات للتسجيل (595) مركب محلى الصنع ومستورد.

─ الشهادات المعتمدة  (340) شهادة محلية الصنع ومستوردة .
نشاط فحص شحنات الأعلاف والمخصبات والإفراج عنها .

─  ( 648) شحنة سماد واردة للمركز الإقليمي للفحص والأفراج عنها.

─  (697) شحنة أضافات الأعلاف واردة للمركز الإقليمي للفحص والإفراج عنها.

رابعا: نشاط تسجيل الأعلاف :
─ إصدار عدد ( 251) إستمارة تسجيل أعلاف وإضافاتها مستوردة .

─ إصدار عدد ( 621) إستمارات تسجيل أعلاف وإضافاتها محلية الصنع .

خامسا: نشاط عينات الرقابة :

─ عدد( 405)عينة علف دواجن و(7 ) عينة علف أسماك  (10 ) عينات علف أرانب و و(7) عينات علف حمام  (213) عينة علف حيوانى  إجمالى عدد عينات العلف (642) .

سادسا النشاط الخدمى ( أفراد ):

─  العينات(529) عينة وتحليل (1458 ) .

سابعا  نشاط عينات الموانئ :

─ عدد عينات الموانئ التى تم تحليلها (282) عينة بروتين وعدد (106) عينة رطوبة.

ثامنا: نشاط قسم التصدير :
─ تم سحب عينات وإصدار شهادات مطابقة لعدد (22) شحنة تصدير بعد موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

 تاسعا: نشاط قسم المديريات :
─ إجمالى تجارب التشغيل (105) تجربة تشغيل بعدد (277) عينة لخطوط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف وإستخراج تراخيص مع قطاع الإنتاج الحيوانى .

─  (17) عينات مضبوطات يتم تحويلها للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن طريق النيابة العامة .

الزراعة الثروة الحيوانية الداجنة العلفية قطاع الإنتاج الحيوانى

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