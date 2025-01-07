السعودية.. خادم الحرمين يصدر مرسوما ملكيا هاما يخص النيابة العامة

أفادت وكالة الأنباء السعودية " واس" بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

ومن جانبه؛ ثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الذي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم - على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

ودعا النائب العام المزلي أن يوفق الأعضاء المعينين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد، ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.