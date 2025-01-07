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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الزراعة تشن حملات للتصدي للتعديات على الأراضي بالمحافظات

التعدى على الأراضي الزراعية
التعدى على الأراضي الزراعية
شيماء مجدي
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أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 179 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 31 ديسمبر إلى 6 يناير الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 3 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع  كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (8501) رأس ماشية، كما تم عقد 7 ندوات إرشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 8333 كجم مصنعات و مقطعات لحوم وهياكل دواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد زراعات القمح، والتواصل مع المزارعين، فضلا عن تفقد الجمعيات الزراعية، ومتابعة أعمالها، كما تم عقد إجتماع مشترك  بين الإدارات الزراعية والبيطرية، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، لدعم المزارع والمربي، فضلا عن عقد ندوات إرشادية توعوية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعاً مع مديري العموم ومديرى الادارات الزراعية والتعاونية، وذلك لمناقشة اهم الموضوعات المتعلقة بقطاع الزراعة، كما تم إزالة  18 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وتنفيذ ندوة إرشادية للحملة القومية لمحصول القمح.

 كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المرور على الادارات الزراعية ومتابعة اعمالها، كما تم المرور على محلات بيع المبيدات والمخصبات،  كذلك تم ازالة 22 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن مواصلة أعمال تطهير المساقي، كما عقدت مديرية الطب البيطري، 80 ندوة ارشادية للتوعية بالامراض الوبائية ، كما تم تحصين 20 ألف رأس حيوان ضد مرض حمى الثلاث ايام، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية، قوافل بيطرية مجانية بعدد من مراكز المحافظة، فضلا عن عقد ندوات إرشادية ولقاءات توعوية للمواطنين، كما تم المرور على العيادات البيطرية الخاصة بنطاق ادارة مركز اجا، لفحص التراخيص، ومقارنة النشاط الممارس بالترخيص الممنوح والتاكد من تطابقهما.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة  بيطرية  مجانية بقرية سلمنت، حيث تم فحص وعلاج ٤١٥ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ٣٨٥ رأس، كما تم التفتيش على مراكز بيع الأدوية البيطرية، كما تم الانتهاء من تحصين 772 الف و 626 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وشنت مديرية زراعة بمحافظة البحيرة، حملات للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية، حيث تم إزالة عدد 7 حالات تعد، كما تم متابعة أعمال الإدارات الزراعية، والاجتماع مع العاملين، كما تم افتتاح منفذ لبيع الخضر والفاكهه بمركز أبو حمص، بأسعار مخفضة، كما تم تنفيذ العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين بمراكز المحافظة، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ندوة إرشادية لتوعية المزارعين، كما واصلت المديرية متابعة أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية، وتوافر مستلزمات الإنتاج، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعه الزراعات الشتوية لمحاصيل: البنجر والقمح، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية لمحصول القمح، وترشيد مياه الري، وتدوير المخلفات الزراعية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، زراعة الحقول الإرشادية لمحصول الشعير،  كما تم المرور علي الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل والوقوف علي اخر مستجدات الوضع، فضلا عن المرور على التجمعات الزراعية، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء،  مواصلة صرف تقاوي القمح للمزارعين،  بنصف الثمن، كما تم المرور على الزراعات، والحدائق العامه وفحص أشجار النخيل، كما تم اطلاق قافلة زراعية تنموية، والمرور على المزارع، والجمعيات التعاونية الزراعية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ممثلة فى الفريق الإرشادي البحثي بمحافظة الفيوم  تنفيذ زيارات حقلية للمحاصيل المختلفة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، فضلا عن المرور علي محلات الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن، ومراكز تجمع الالبان، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، في الاجتماع الشهري لمجلس المحاصيل السكرية، كما تم تنفيذ 7 زيارات ميدانية بمراكز المحافظة لمتابعة الزراعات، كما تم ازالة 42 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة، وعقد عدد من الندوات إلارشادية، كما واصلت مديرية الطب البيطري، متابعة أعمال لجان تحصين الماشية.

 كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على الزراعات الشتوية والاطمئنان على حالتها، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات الزراعية والتعاونية، كما تم عقد اجتماع بمكتب الجايكا بالمديرية وذلك لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.


وخلال هذا الاسبوع قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الاحمر، بجمع الخضروات الطازجة،  المنزرعة بالصوب الزراعيه بالإدارة الزراعيه بالغردقه، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا،  المرور على الادارات والجمعيات الزراعية، لمتابعة أعمالها، كما تم عقد اجتماع لجنة وحدة ادارة المشروعات التنموية لقطاع الزراعة بالمحافظة، فضلا عن عقد ندوة ارشادية لمحصول القمح، كما كرمت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، ومركز البحوث الزراعية مزارعي القمح المميزين علي مستوي المحافظات، كما تم شن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة الحقول الإرشادية، وعمليات صرف الاسمدة، كما قامت مديرية الطب البيطري، بالمرور على سوق اسنا للماشية، وتم عمل تقصى وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

الزراعة وزارة الزراعة الماشية الزراعات الشتوية الطب البيطرى

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