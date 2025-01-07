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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

رئيس دفاع النواب ناعيا الفريق جلال الهريدي: خدم وطنه لآخر نفس من عمره

النائب اللواء أحمد العوضي
النائب اللواء أحمد العوضي
محمد الشعراوي
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قدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن،  العزاء في وفاة الفريق جلال الهريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، ورئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء امس الاثنين.


وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  إن مصر فقدت رمزًا وطنيًا  وقيمة عسكرية كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة وطنه، وكان له دور وطني مشرفًا في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن وكان مثالا يحتذى به قائلا: "كان زميلا وصديقا وأخا على مدار عقود من العمل، وخدم وطنه لآخر نفس من عمره".


و أشار  إلى أن الفريق جلال الهريدي كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا وإسهامات بالغة الاهمية في  خدمة وطنه وشعبه من خلال كافة المواقع التي شغلها علي مدار حياته وخاصة في احد اهم المراحل التي مرت بها مصر   وانه اتسم  بدماثة الخلق والمسئولية وروح التعاون مما أكسبه حب واحترام الجميع.


ودعا اللواء أحمد العوضي، المولى عز وجل أن يتغمد الله الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه لخدمة الوطن في ميزان حسناته.

مجلس النواب مجلس الشيوخ النائب اللواء أحمد العوضي

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