12 كلمة من قالها كل صباح كفاه الله الهم والحزن

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القران بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك ذكر عظيم إذا واظب عليه المسلم سبعا في الصباح وسبعا في المساء كفاه الله تعالى ما أهمه.

وأضاف “مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه عَن أبي الدَّرداءِ رضي الله عنه قالَ: مَن قالَ إذا أصبحَ وإذا أمسى: حَسبيَ اللهُ لا إلَهَ إلّا هوَ عليهِ توَكَّلتُ وهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ. سَبعَ مرّاتٍ كفاهُ اللهُ ما أهَمَّهُ صادقًا كانَ أو كاذبًا.

كيف تعيش في معية الله؟

نصح الدكتور عمرو الورداني بـ دعاء للعيش في معية الله سبحانه وتعالى، ونصح عبر برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية، متابعيه بدعاء للعيش في معية الله حتى يكون الله معنا في كل شيء في ضحكنا وحزننا وهمومنا وبمدده في كل وقت وحين.

قائلاً: من أراد أن يعيش فى معية الله عليه أن يردد هذا الدعاء "اللهم إنا نعلم أنك معنا وأنك على الدوام تودنا، اللهم إنا نسألك بجميل صفاتك التي توددت إلينا بها فرأينا جمال حسن معاملتك فلا تقطع عنا حسن معاملتك، واكشف عن قلوبنا حجبها حتى نرى الحياة بأنوار رعايتك وحمايتك ومددك، اللهم يا مددنا ويا سندنا أرزقنا سعادتنا في كل وقت وحين، واجعلنا من الآمنين بأمانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين".

ذكر يجعلك فى أمن وحماية الله دائماً

1 ) من قال كل يوم حين يخرج من بيته (( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم.. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم))، قالت له الملائكة هديت ووقيت وكُفيت.

2) من قال كل يوم (( حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)) كفاه الله همه في ذلك اليوم .