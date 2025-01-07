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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط

صورة من الحدث
صورة من الحدث
همت الحسينى
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قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، يرافقه اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

حيث توجه محافظ الدقهلية ومرافقوه لزيارة عدد من الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد شملت حسب ترتيب الزيارة، مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر، ودير القديسة دميانة بمدينة بلقاس، والكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين بالسكة الجديدة بالمنصورة، وكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، وكان في استقبالهم، نيافة الأنبا صليب اسقف ابراشية ميت غمر وبلاد الشرقية، ونيافة الأنبا ماركوس اسقف ابراشية دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص هاني سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة، ونيافة الأنبا اكسيوس اسقف كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورجال الأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب المحافظ  عن خالص سعادته بالمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وقدم خالص التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعيا الله عز وجل أن يمن على مصر دائما بالأمن والأمان والإستقرار وأن يديم علينا وحدة صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء.

وأكد المحافظ  أننا نعيش مرحلة مميزة من تاريخ مصر تشهد خلالها نقلة نوعية في مختلف القطاعات وعطاء متواصل وجهود مخلصة بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يبذل كل الجهود من أجل نهضة مصر وشعبها، وقد وضع الرئيس مصر على المسار الصحيح وأعاد لها مجدها وعزها، ونتخذ منه المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والتفاني في حب الوطن، مؤكدا أننا نستلهم من سيادته العزيمة والإصرار، فالرئيس لا يكل ولا يتوقف عن العطاء والسعي من أجل الوطن.

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذه المناسبة تجسد الترابط بين جميع المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، وتعزز من قوة النسيج الوطني وتثبت أن المحبة والاحترام المتبادل هما الأساس في بناء مستقبل مشرق للوطن، مشيدا بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع المصري والتي تعتبر ركيزة أساسية لاستمرار التقدم والازدهار في الوطن، وأضاف أن سعادته لا توصف بمشاركة احتفالات عيد الميلاد المجيد في أكثر من كنيسة، وأنه لو استطاع لقام بالمرور على كل الكنائس فالعيد لكل المصريين.

و قدم وكيل وزارة الأوقاف التهنئة بهذه المناسبة العزيزة، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في نسيج ووطن واحد، وأكد أن هذه المناسبة تعكس مدى الترابط العميق بين جميع المصريين، وأنه يجب أن نظل متمسكين بالقيم الإنسانية النبيلة التي تدعو إليها جميع الأديان السماوية، والعمل معًا من أجل وطننا الغالي.

و أعرب آباء الكنائس والابراشيات عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية، ولجميع المهنئين من قيادات المحافظة، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه جنبا إلى جنب منذ فجر التاريخ، وأكدوا أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هو رسالة سلام وأن العيد مناسبة دائما لتوحيد القلوب وتعميق قيم المحبة والسلام، وأن تلك الزيارة لها أثر كبير في قلوبهم ووجدانهم.

عيد الميلاد محافظ الدقهلية الدقهلية كنيسة

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