الشباب والرياضة بالوادي الجديد تعقد ورش عمل لحرفة الماركتري بمبادرة بداية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة فى حرفة الماركترى وتطعيم الخشب بالأصداف ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تحت إشراف ادارة التنمية الشبابية، وأندية الفتاة والمرأة وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الشبابية.

وقال بهاء شوقى، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، إن الهدف الرئيسى من تنظيم ورش عمل الهاند ميد تشجيع الشباب والفتيات على التدريب المهنى والحرفى، واكتشاف مهاراتهم الابتكارية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم فى إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادى مناسب.

وأضاف شوقى، أن الدورة تقوم بإعدادهم وفق إحتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم الحياتية والتكنولوجية، وتدريبهم على الحرف اليدوية، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتسابهم كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لفتح آفاق جديدة لهم للاندماج بسوق العمل.