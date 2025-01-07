غدا نظر جلسة استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنتين

تستكمل غدا محكمة مستأنف الجيزة نظر جلسة استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنتين مع الشغل فى قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي

تفاصيل القضية

قضت محكمة جنح الجيزة بمعاقبة المخرج عمر زهران بالحبس عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وكشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة قد تمكنت من إلقاء القبض على المخرج عمر زهران بعدما حررت زوجة المخرج خالد يوسف محضراً ضده اتهمته فيه بسرقة مجوهراتها

وبإجراء التحريات تبين قيام زوجة المخرج خالد يوسف بتحرير محضر ضد المخرج عمر زهران تتهمه بسرقة أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ وساعة ماركة BG وساعة روليكس ومصوغات ذهبية أخرى من داخل مسكنها