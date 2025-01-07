القيادات الشبابية وأندية التطوع يهنئون كنيسة السيدة العذراء بمطروح بأعياد الميلاد

قدم وفد برئاسة الدكتور "وليد رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وأعضاء برلمان الشباب والشيوخ، ونادي القيادات الشبابية، وأندية التطوع، والجوالة وحملة "بشبابها"، بزيارة كنيسة السيدة مريم العذراء بمدينة مرسى مطروح، لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وكان في استقبال الوفد القمص "متى زكريا" راعي الكنيسة، والقس "نوح نبيل" كاهن الكنيسة، حيث رحبوا بالزيارة وأعربوا عن امتنانهم لهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري.

وأكد الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على قيم التسامح والمحبة التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة في دعم الروابط المجتمعية ونشر السلام.

من جانبه، عبر القمص "متى زكريا" عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد عمق الروابط الإنسانية والوطنية بين المصريين جميعا، مثمناً على جهود الشباب في نشر قيم المحبة والعمل التطوعي.

واختتمت الزيارة بتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية، في أجواء مليئة بالمحبة والفرح، مؤكدين على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قدم اللواء مجدى الوصيف " السكرتير العام لمحافظة مطروح، التهنئة للأخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته كنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسي مطروح، وحضور قداس عيد الميلاد بحضور اللواء أ.ح حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية والعميد أحمد خيال قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية

وقيادات عدد من الأحزاب وممثلي المجتمع المدني وأهالي مطروح لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط ، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على جميع المصريين من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وكان في استقباله القمص متي زكريا، راعي كنائس مطروح، الذي أعرب عن ترحيبه بالسكرتير العام ، موجها الشكر على التهنئة ومتمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد بالمحافظة ،وذلك وسط أجواء من المحبة والفرحة ، و التأكيد على تعزيز قيم التآخي بين شركاء النسيج الواحد للوطن. ، وهو ما يعد دليلاً على قوة ، ووحدة الشعب المصري، وتآلفه، مشيرا إلي أن أبناء مصر سيظلون دائماً يداً واحدة ونسيجاً مترابطاً