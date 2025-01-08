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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار محافظة الوادي الجديد.. الكنائس تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. ورؤساء المراكز يقدمون التهنئة بأعياد الميلاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات كان من اهمها 

كنائس الوادى الجديد تحتفل بعيد الميلاد المجيد
 

احتفلت كنائس الوادي الجديد  أمس بقداس عيد الميلاد المجيد، و ترأس القداس نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف عام إباراشية كنائس الواحات والوادي الجديد بكنيسة السيدة العذراء مريم بمركز الخارجة، والقس مرقص شفيق والقس مكاريوس ماهر الاحتفالات  بكنيسة ماري جرجس بمركز الداخلة.

وبدأ القداس بجميع كنائس الوادي الجديد وتوافد الإخوة الأقباط على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط الكنائس.  

وأكد القس مكاريوس ماهر راعي كنيسة مارى جرجس بالداخلة، أن الكنيسة بدأت برنامج الاحتفال بصلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة القس مرقص شفيق عن الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.


رؤساء مراكز الوادي الجديد يقدمون التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد

شارك رؤساء المراكز ووفود من الوحدات المحلية، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث قام اللواء أركان حرب مهندس ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الداخلة، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والشعبية بزيارة كنيسة مارى جرجس بمركز الداخلة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان فى استقبالهم القس مرقص شفيق، والقس مكاريوس ماهر راعيا كنيسة مارى جرجس بالداخلة.

وخلال الزيارة، قدم اللواء ياسر كمال الدين التهنئة بعيد الميلاد المجيد 20250 وأكد أن هذه الزيارات تعكس الروح الطيبة التى تجمع بين المصريين، وتعزز من أواصر المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع. وأضاف أن مثل هذه المناسبات هى فرصة لتجديد العهد على العمل سويًا من أجل رفعة الوطن واستقراره.

من جانبه، أعرب القائمون على الكنيسة عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة الكريمة، التى تُجسد التلاحم الوطنى بين أبناء الشعب المصرى بمختلف أطيافه. كما قدموا الشكر للوفد على تهنئتهم ودعواتهم الطيبة.


رئيس جامعة الوادي الجديد يقدم التهنئة للأنبا أرسانيوس
 

قدّم  الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد على رأس وفد من الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كان فى استقبال رئيس الجامعة بمقر المطرانية بالوادى الجديد الأنبا ارسانيوس والآباء والكهنة بإبراشية كنائس الوادى الجديد.

احتفالات الوادي الجديد كنائس الوادى الجديد

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