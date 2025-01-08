نجمات مسلسل «وتر حساس» بعد الانتقادات: «مش بنحب نقرأ تعليقات السوشيال ميديا»|فيديو

أكدت الفنانة هيدي كرم، أن «ما فيش حد طبيعي ممكن يكون مبسوط من الانتقاد، خصوصًا لو كان شرسًا ويأتي من السوشيال ميديا، حيث يكون النقد أحيانًا جارحًا».

وقالت هيدي كرم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “on”، "إن التعليقات السلبية ممكن تزعج أي حد، لكن في النهاية صبّت في مصلحة العمل"، مؤكدة أن الانتقادات التي طالت بطلات العمل في بداية عرض المسلسل، سواء فيما يخص الملابس أو اتهامات بإجراء عمليات تجميل، صبّت في مصلحة العمل لأنها أثارت الفضول لدى الجمهور لمتابعة المسلسل.

وتابعت الفنانة هيدي كرم أنها ناقشت هذه الانتقادات مع الفنانة إنجي المقدم، التي قالت بدورها: "في بداية عرض المسلسل، سمعت عن الانتقادات، لكنني بطبيعتي مش بحب أقرأ التعليقات على السوشيال ميديا. كنت أسمع ذلك من الناس في الخارج، وكانوا يقولون لي: ما تزعلوش! وكنت مستغربة.".

وفي نفس السياق أشارت الفنانة إنجي المقدم إلى أنها ناقشت الموضوع مع صبا مبارك، وقلت لها: مش عاوزين حد يسرق فرحتنا بنجاح العمل".

وعلّقت الفنانة صبا مبارك على الانتقادات قائلة: "مش فاهمة الانتقادات! غريبة جدًا. شخصية سلمى طبيبة تجميل، ومن الطبيعي تكون مهتمة بمظهرها.. ثبات الانفعالات كان جزءًا من كراكتر الشخصية، لأنها سيدة محسوبة، وهذا كان مطلوبًا في الدور".