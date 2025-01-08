أخبار كفر الشيخ.. ضبط 217 طن زيوت مجهولة المصدر.. والمحافظ يتفقد مشروعات الرصف

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأخبار والأحداث المهمة، والتي جرى نشرها على مدار الساعة.. ومن بين هذه الأخبار المهمة ما يلي:

1- ضبط 217 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن ضبط 217 طنًا من الزيوت المستعملة ومجهولة المصدر، خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز دسوق، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

2- بتخفيضات 35%.. محافظ كفر الشيخ: سوق اليوم الواحد بدسوق مستمرة حتى رمضان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، استمرار عمل سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات اليدوية المختلفة ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة والملابس الجاهزة والمفروشات والأدوات المنزلية، بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق حتى شهر شهر رمضان المبارك.

3- محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات الرصف | صور

تفقد اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، عددًا من شوارع مدينة كفر الشيخ؛ للاطلاع على سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، في إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

4- محافظ كفر الشيخ: استكمال أعمال الرصف بمنطقة الأمل بمصيف بلطيم

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، استكمال أعمال الرصف بمنطقة الأمل بمدينة مصيف بلطيم تحت إشراف هيثم عطية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025، وفي إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات.