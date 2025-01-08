ضياء رشوان: التوترات الجيوسياسية وتضارب المصالح بين القوى الكبرى تهدد السلم العالمي

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن المشهد الدولي الراهن يحمل إشارات مقلقة تنذر بتغيرات عميقة قد تهدد السلم والأمن العالميين.



وأشار رشوان، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأزمة الأوكرانية شكلت منعطفًا خطيرًا في النظام العالمي، مما يعكس حجم التحول الجذري في المشهد السياسي والعسكري العالمي.



وحذر رشوان من أن الصراع العالمي الحالي قد يهدد السلم العالمي بشكل مباشر، مع تزايد التوترات الجيوسياسية وتضارب المصالح بين القوى العظمى.



وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن حزب "الجبهة الوطنية" ليس كيانًا هابطًا بالمظلة، موضحا أن التنوع داخل الهيئة التأسيسية للحزب، التي تضم 57 عضوًا، يمثل فرصة حقيقية لوضع تصور شامل وواضح لبرنامج الحزب، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية.