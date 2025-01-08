أسعار الذهب اليوم.. تواصل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 حالة الاستقرار منذ آخر تراجع سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات السبت الماضي، وشهد سعر الذهب عالميًا بالدولار ارتفاعًا في البورصات العالمية.

فيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب، وسعر الذهب عالميا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأربعاء 8 يناير 2025 على نحو 4291 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يواصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأربعاء 8 يناير 2025 استقراره ليسجل نحو 3755 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد الانخفاض الأخير الأربعاء 8 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

حافظ سعر جرام الذهب عيار 18 الأربعاء 8 يناير 2025 على آخر تراجع ليسجل 3218 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأربعاء 8 يناير 2025 نحو 2503 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 الأربعاء 8 يناير 2025 نحو 30040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال منتصف تداولات أمس، إذ بلغت العقود الآجلة للذهب 2.656.19 دولارًا للأوقية، في حين سجلّت العقود الفورية 2644.30 دولارًا للأوقية.