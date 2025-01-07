سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 7-1-2025، في ختام التعاملات على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.
بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميا الان 2648 دولار للأوقية
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 اليوم 19.700 دينار
سعر الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت 23.000 دينار
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 26.275 دينار
أسعار الذهب اليوم
|عيار الذهب
|سعر الذهب
|سعر الذهب عيار 24
|26.275 دينار
|سعر الذهب عيار 22
|24.100 دينار
|سعر الذهب عيار 21
|23.000 دينار
|سعر الذهب عيار 18
|19.700 دينار
|سعر الذهب عيار 14
|15.325 دينار
|سعر الذهب عيار 12
|13.150 دينار
|الاونصة
|817.325 دينار
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|183.950 دينار
|الأونصة بالدولار
|2650.83 دولار
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت 183.950 دينار