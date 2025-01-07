سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 7-1-2025، في ختام التعاملات على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميا الان 2648 دولار للأوقية

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19.700 دينار

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت 23.000 دينار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 26.275 دينار

أسعار الذهب اليوم

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 26.275 دينار سعر الذهب عيار 22 24.100 دينار سعر الذهب عيار 21 23.000 دينار سعر الذهب عيار 18 19.700 دينار سعر الذهب عيار 14 15.325 دينار سعر الذهب عيار 12 13.150 دينار الاونصة 817.325 دينار سعر الجنيه الذهب اليوم 183.950 دينار الأونصة بالدولار 2650.83 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت 183.950 دينار