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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 7-1-2025 في ختام التعاملات

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
هاجر رزق
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سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 7-1-2025، في ختام التعاملات على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميا الان 2648 دولار للأوقية 

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19.700 دينار

سعر الذهب عيار 21 

سعر جرام  الذهب عيار 21 في الكويت 23.000 دينار

سعر الذهب عيار 24 

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 26.275 دينار

أسعار الذهب اليوم

عيار الذهبسعر الذهب 
سعر الذهب عيار 2426.275 دينار 
سعر الذهب عيار 2224.100 دينار 
سعر الذهب عيار 2123.000 دينار 
سعر الذهب عيار 1819.700 دينار 
سعر الذهب عيار 1415.325 دينار 
سعر الذهب عيار 1213.150 دينار 
الاونصة817.325 دينار 
سعر الجنيه الذهب اليوم 183.950 دينار 
الأونصة بالدولار2650.83 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سعر الجنيه الذهب اليوم  في الكويت 183.950 دينار

الجنيه الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 الذهب سعر الذهب في الكويت بورصة الذهب مباشر

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