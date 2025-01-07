سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميا الان 2648 دولارا للاوقية

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم 239.75 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 279.75 ريال

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 319.50 ريال

أسعار الذهب اليوم

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عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 319.50 ريال سعر الذهب عيار 22 293.00 ريال سعر الذهب عيار 21 279.75 ريال سعر الذهب عيار 18 239.75 ريال سعر الذهب عيار 14 186.50 ريال سعر الذهب عيار 12 159.75 ريال الاونصة 9940.50 ريال سعر الجنيه الذهب اليوم 2237.25 ريال الأونصة بالدولار 2650.83 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم 2237.25 ريال.