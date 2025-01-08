طريقة استخراج ترخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها

قطاع كبير من المواطنين يبحثون عن طريقة استخراج رخصة البناء، بعدما أعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

يأتي قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية، بعد أكثر من 3 أعوام من بداية تطبيقها ابتداءً من يوم الأحد 4 يوليو 2021.

طريقة استخراج ترخيص البناء 2025

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصدرت كتابًا دوريًّا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط.

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طريقة استخراج ترخيص بناء جديد وما عدد الأدوار المسموح بها - صورة أرشيفية

بحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.

المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء

ستقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

عدد الأدوار المسموح ببنائها

وفق قانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.

طريقة استخراج ترخيص بناء جديد وما عدد الأدوار المسموح بها - صورة أرشيفية

إجراءات استخراج تراخيص البناء

تضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء، على النحو الآتي:

إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.

إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.

إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.

إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.

إجراءات استخراج ترخيص البناء