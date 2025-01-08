الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

أيام قليلة تفصلنا عن موعد نوة الفيضة الكبرى ، التي تضرب محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء، وتعد أكثر وأصعب النوات.

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبرى من أخطر النوات التي تصيب محافظة الإسكندرية في الشتاء، وأكثرها خطورة، إذ تصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح نشطة.

موعد نوة الفيضة الكبرى

تهب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية يوم 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة، وتصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة وصقيع.

يأتي ذلك في حين تواصل الأجهزة المعنية في المحافظة الاستعدادات الخاصة باستقبال والتعامل مع أشد نوات موسم الشتاء 2025، نوة الفيضة الكبرى، إذ لم يتبق سوى 6 أيام فقط على موعد هبوب نوة الفيضة الكبرى، كما أعلنت الأجهزة المعنية بالإسكندرية حالة الطوارئ القصوى ضمن خطة الاستعداد المبكر لأشد نوات موسم الشتاء ضراوة في 2025 وأصعبها وأشدها ضراوة.

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نوة الفيضة الكبرى

مواعيد نوات الإسكندرية في فبراير 2025

تواجه محافظة الإسكندرية خلال شهر فبراير النوات الآتية

نوة الشمس الصغرى وستبدأ في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام، مع تساقط أمطار غزيرة.

نوة السلوم، وتبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

نوة الحسوم، وستنطلق في 9 مارس وتستمر سبعة أيام.

نوة الشمس الكبرى، ومن المفترض أن تبدأ في 18 مارس وتستمر ليومين.

جدول نوات الإسكندرية في فصل الخريف

أما عن جدول نوات الإسكندرية في فصل الخريف 2024 - 2025، فتتمثل فيما يأتي: