قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومستشار الرئيس يوجّه رسالة بشأن فيروس HMPV
4 كلمات ردّدها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الضفة.. ومستعمرون يهاجمون المركبات في «قلقيلية»
أحمد والي: أتمنى أخوض البطولة المطلقة.. ودوري فى «إقامة جبرية» مفاجأة |حوار
أمير هشام: الزمالك يدرس الاستغناء عن «نداي».. ويؤجل حسم موقف «الزناري»
«الغندور» يكشف حقيقة هروب سيدي ندياي من الزمالك
قبل امتحانات نصف العام.. آية قرآنية واحدة تقضي على النسيان ردّدها كثيرًا
هل تلغي «التعليم» نظام «الأسئلة الموحدة» في امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟|تفاصيل
رسميًا الآن .. سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر
سيبهر العالم .. اليوم زاهي حواس يعلن عن كشف أثري جديد
الرئيس الكوري الجنوبي يواجه محاولة اعتقال ثانية | تفاصيل
الرئيس الفنزويلي يعلن إحباط مخطط خطير ضد بلاده |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية
الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية
خدمات صدى البلد
×

أيام قليلة تفصلنا عن موعد نوة الفيضة الكبرى ، التي تضرب محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء، وتعد أكثر وأصعب النوات.

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبرى من أخطر النوات التي تصيب محافظة الإسكندرية في الشتاء، وأكثرها خطورة، إذ تصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح نشطة.

موعد نوة الفيضة الكبرى

تهب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية يوم 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة، وتصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة وصقيع.

يأتي ذلك في حين تواصل الأجهزة المعنية في المحافظة الاستعدادات الخاصة باستقبال والتعامل مع أشد نوات موسم الشتاء 2025، نوة الفيضة الكبرى، إذ لم يتبق سوى 6 أيام فقط على موعد هبوب نوة الفيضة الكبرى، كما أعلنت الأجهزة المعنية بالإسكندرية حالة الطوارئ القصوى ضمن خطة الاستعداد المبكر لأشد نوات موسم الشتاء ضراوة في 2025 وأصعبها وأشدها ضراوة.

اقرأ أيضًا:

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية
الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

نوة الفيضة الكبرى

مواعيد نوات الإسكندرية في فبراير 2025

تواجه محافظة الإسكندرية خلال شهر فبراير النوات الآتية

  • نوة الشمس الصغرى وستبدأ في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام، مع تساقط أمطار غزيرة.
  • نوة السلوم، وتبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين.
  • نوة الحسوم، وستنطلق في 9 مارس وتستمر سبعة أيام.
  • نوة الشمس الكبرى، ومن المفترض أن تبدأ في 18 مارس وتستمر ليومين.

جدول نوات الإسكندرية في فصل الخريف

أما عن جدول نوات الإسكندرية في فصل الخريف 2024 - 2025، فتتمثل فيما يأتي: 

  • نوة الفيضة الكبري، تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام ويتبعها نوة جديدة.
  • نوة الغطاس التي تتزامن مع ليلة عيد الغطاس وتكون يوم 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.
  • نوة الكرم، تختتم نوات الإسكندرية في شهر يناير وبالتحديد يوم 28 من ذلك الشهر، وتستمر 7 أيام أي تستمر حتى بداية شهر فبراير وسميت بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار خلالها.
نوة الفيضة الكبرى الإسكندرية موعد نوة الفيضة الكبرى مواعيد نوات الإسكندرية في فبراير 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولار امريكي

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

صورة أرشيفية

في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل

سيول مكة المكرمة

سيول بمكة المكرمة.. السلطات السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس

إمام عاشور

شبانة يكشف كواليس مكالمته مع إمام عاشور بسبب البالونة البيضاء

الدائري

إلغاء السلالم ومنع الميكروباص.. إليك الخطة الكاملة لتطوير الدائري حول القاهرة

الفريق الطبي بمستشفيات المحلة

عملوا معجزة.. نقابة الأطباء تتغنى بـ "دكاترة" مستشفى المحلة العام

آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة

تعرض هواتفكم لضريبة الجمارك.. أفعال يقع فيها القادمون من الخارج

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

ترشيحاتنا

مارسيل كولر

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض مونديال الأندية مع الأهلي.. ومروان عطية يحتاج للتطوير

محمد شحاتة

تماثل محمد شحاتة للشفاء ويعود للزمالك في هذا الموعد

طلعت يوسف

شبانة يعلق على تولي طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري

بالصور

أحمد والي: أتمنى أخوض البطولة المطلقة.. ودوري فى «إقامة جبرية» مفاجأة |حوار

أحمد والي
أحمد والي
أحمد والي

ولدت بالإسكندرية واشتهرت بتصريحاتها الجريئة.. «انتصار» تحتفل بعيد ميلادها اليوم

انتصار
انتصار
انتصار

لن تتوقع فوائده.. ماذا يحدث لمرضى الضغط المرتفع عند الاستحمام بالماء الدافئ؟

فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع
فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع
فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع

4 طرق ناجحة لتخزين الطماطم في الفريزر.. ونصائح لتجنب فسادها

طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم

فيديو

تامر أمين

تامر أمين يوجّه رسالة لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

إيناس مكي

“كانت بنتي وأنا أمها".. إيناس مكي وذكريات صعبة بعد وفاة والدتها

جوائز محمد رمضان

مليون جنيه وهسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

المزيد