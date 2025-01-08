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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

بتكلفة 3 مليارات جنيه.. الانتهاء من تنفيذ طريق شرق العوينات الداخلة

جانب من الطريق
جانب من الطريق
منصور ابوالعلمين
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أوشكت محافظة الوادي الجديد على الانتهاء من تنفيذ طريق الداخلة / شرق العوينات بطول 375 كم بتكلفة 3مليارات جنيه.

وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تحقيق إنجاز تاريخى "في مجال الطرق " بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أطول شبكة طرق بالمحافظة بأطوال تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر، بداية من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادى الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أن اهتمام الحكومة بتنمية المحافظة، تضاعف خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس السيسى، حيث جرى تخصيص أكبر ميزانية تنموية فى تاريخها، شملت اعتماد 7 مليارات جنيه لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، وهى أطول شبكة طريق على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه يجرى تطوير طريق الداخلة – شرق العوينات بعد إسناده إلى 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكى – العوينات والثانية العوينات الداخلة.

كانت محافظة الوادى الجديد  قد اعلنت عن قرب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد طريق الداخلة - شرق العوينات، الذى يتم إعادة تأهيله ورفع كفاءته بطول 375 كم وتوسعته من 7 أمتار إلى 23 مترا ليصبح طريقا مزدوجا بواقع 6 حارات، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، إن المشروع ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الدفاع والنقل لتنفيذ تصديق رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل ورصف طرق بنطاق المحافظة بأطوال 815 كم، وذلك لتيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

وأضاف محافظ الوادى الجديد، أنه تم تخصيص أكبر ميزانية تنموية لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، من أجل استكمال منظومة التنمية المستدامة، والتى تتضمن عددا كبيرا من المشروعات القومية والاستراتيجية، ومنها شبكات الطرق التى شهدت طفرة إنشائية شملت تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية لربط المحافظة بباقى محافظات الجمهورية.

محافظ الوادي الجديد شرق العوينات الوادي الجديد

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