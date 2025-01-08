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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وكيل زراعة الأقصر: "إسنا" تحتل المرتبة الثانية عالميًا في جودة الطماطم المجففة

الطماطم المجففة
الطماطم المجففة
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قال وكيل وزارة الزراعة بالأقصر الدكتور جابر الكلحي إن مركز "إسنا" يحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث جودة الطماطم المجففة، حيث ينافس دولة إيطاليا في هذا المجال.

وأضاف الكلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري، "أن محافظة الأقصر تعد واحدة من أبرز المحافظات المصرية في زراعة الطماطم، إذ تتميز بإنتاج الطماطم الصيفية، حيث تأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة المزروعة بعد محصول السكر".

وأوضح أن المحافظة تسهم في تغذية السوق المصرية خلال فترة الشتاء، التي تمتد من شهر ديسمبر وحتى أبريل، مما جعلها وجهة جذب للمستثمرين والمستوردين الدوليين.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة للطماطم في الأقصر تبلغ حوالي 45 ألف فدان، حيث يقدر إنتاج الفدان ما بين 20 إلى 30 طنًا، وفقًا لجودة الأرض، مؤكدا أن فكرة تجفيف الطماطم، التي تعتمد على أشعة الشمس، لاقت رواجًا في المحافظة مما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الطازجة. 

ولفت إلى أن مشروع تجفيف الطماطم يعتبر من أنجح المشروعات في مركز "إسنا" بفضل المناخ الملائم الذي يسهم في فتح أسواق عالمية جديدة، موضحا أن مديرية الزراعة بالأقصر تعمل على تنظيم ندوات تدريبية وترشيدية لزيادة وعي المزارعين، وتقديم الدعم الفني اللازم، من خلال مهندسي الإرشاد الزراعي.

زراعة الطماطم الطماطم المجففة محافظة الأقصر وكيل وزارة الزراعة بالأقصر

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