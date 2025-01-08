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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة

الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة
الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة
وكالات
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كشفت منظمة الصحة العالمية عن تزايد اتجاهات الإصابة بـ العدوى التنفسية الحادة في هذا الوقت من العام في العديد من بلدان نصف الكرة الشمالي، موضحة أنه عادة ما تنجم هذه الزيادات عن الأوبئة الموسمية لمسببات الأمراض التنفسية مثل الأنفلونزا الموسمية، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وغيرها من الفيروسات التنفسية الشائعة، بما في ذلك الفيروس الرئوي البشري (HMPv)، وكذلك الميكوبلازما الرئوية.

وأضافت، إنه تُجري العديد من البلدان مراقبة روتينية للعدوى التنفسية الحادة ومسببات الأمراض التنفسية الشائعة، حاليًا، في بعض البلدان الواقعة في نصف الكرة الشمالي المعتدل، ارتفعت معدلات الإصابة بالمرض الشبيه بالإنفلونزا أو العدوى التنفسية الحادة في الأسابيع الأخيرة وهي أعلى من مستويات الأساس، وفقًا للاتجاهات الموسمية المعتادة، يرتفع نشاط الإنفلونزا الموسمية في العديد من البلدان الواقعة في نصف الكرة الشمالي. حيث تتوفر بيانات المراقبة، تختلف اتجاهات اكتشافات الفيروس المخلوي التنفسي حاليًا حسب المنطقة مع انخفاضها في معظم المناطق باستثناء أمريكا الشمالية.

وأوضحت، إنه في الآونة الأخيرة، كان هناك اهتمام بحالات فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري في الصين بما في ذلك اقتراحات بإرهاق المستشفيات، فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري هو فيروس تنفسي شائع ينتشر في العديد من البلدان في الشتاء وحتى الربيع، على الرغم من أن ليس كل البلدان تختبر وتنشر بشكل روتيني بيانات عن اتجاهات فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري. وفي حين يمكن إدخال بعض الحالات إلى المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، فإن معظم المصابين بفيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري يعانون من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي تشبه نزلات البرد الشائعة ويتعافون بعد بضعة أيام.

واستناداً إلى البيانات التي نشرتها الصين، والتي تغطي الفترة حتى 29 ديسمبر 2024، فقد زادت حالات الإصابة بالالتهابات التنفسية الحادة خلال الأسابيع الأخيرة، كما زادت حالات اكتشاف الأنفلونزا الموسمية، وفيروس الراينو، وفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس الجهاز التنفسي البشري، وخاصة في المقاطعات الشمالية من الصين.

وقالت، إن الزيادة الملحوظة في اكتشاف مسببات الأمراض التنفسية تقع ضمن النطاق المتوقع لهذا الوقت من العام خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وفي الصين، تعد الأنفلونزا أكثر مسببات الأمراض التنفسية شيوعًا والتي تصيب الأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي الحادة.

وتتواصل منظمة الصحة العالمية مع المسؤولين الصحيين الصينيين ولم تتلق أي تقارير عن أنماط تفشي غير عادية.

وتفيد السلطات الصينية بأن نظام الرعاية الصحية ليس مثقلاً بالمخاطر ولم يتم إعلان حالة طوارئ أو اتخاذ أي إجراءات طارئة.

وتواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الأمراض التنفسية على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية من خلال أنظمة المراقبة التعاونية، وتقدم التحديثات حسب الحاجة.

الجهاز التنفسي منظمة الصحة العالمية الفيروس المخلوي التهاب الجهاز التنفسي

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