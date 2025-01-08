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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

وزير الاتصالات يشهد تخريج 2000 متدرب من أكاديمية المواهب المصرية بالتعاون مع هواوي

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى
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شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات حفل تخريج أكثر من 2000 متدرب من أكاديمية المواهب المصرية ETA التى تم إطلاقها بالتعاون بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوى بهدف بناء قدرات الطلاب والخريجين فى تخصصات التقنيات المتقدمة، مثل: تكنولوجيا الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى، والحوسبة السحابية، والأمن السيبرانى، والبيانات الضخمة، وشبكات البيانات، وغيرها من التخصصات التقنية. وتأهيل المتدربين لاجتياز اختبارات الاعتماد الدولية من شركة هواوى.

وكانت الأكاديمية قد تم إطلاقها فى مارس 2024. وتستهدف الأكاديمية تدريب 15 ألف متدرب على مدار 5 سنوات، من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وفى كلمته، أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق أكاديمية المواهب المصرية يأتى اتساقا مع الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تستهدف بناء مجتمع رقمى انطلاقا من أهمية اعداد جيل من الكفاءات المتعمقة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الوزارة على التوسع فى البرامج التدريبية والتعاون فى تنفيذها مع الشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين المتدربين من اكتساب تدريب تقنى وتطبيقى وخبرات من الشركات العالمية.

وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالتخصصات التكنولوجية فى برامج التدريب بالأكاديمية وخطة المعهد القومى للاتصالات لزيادة والتنوع فى هذه التخصصات، مضيفا أنه يتم إتاحة محاور متعددة فى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة تشمل صقل المهارات التقنية وإتاحة التدريب العملى بالتعاون مع الشركات بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية لتعزيز قدرات الشباب واكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل العالمى.

هذا وخلال حوار مفتوح بين الدكتور/ عمرو طلعت والمتدربين، وردا على سؤال حول إتاحة البرامج التدريبية للمعهد القومى للاتصالات فى مراكز ابداع مصر الرقمية، أكد الدكتور/ عمرو طلعت أنه قام بمراجعة الخطة التدريبية لعام 2025 مع رئيس المعهد، ووجه بإتاحة كافة برامج المعهد التدريبية فى كافة مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات.

كما أشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تنوع المبادرات التدريبية المقدمة من الوزارة والجهات التابعة لها لتستهدف شرائح متنوعة من المتدربين باختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم، كما تتنوع آليات التدريب لتناسب احتياجات وظروف كل المتدربين، لتشمل توفير التدريب داخل مقرات التدريب، بالإضافة إلى توفير التدريب عبر منصات رقمية.

كما قام الدكتور/ عمرو طلعت بتكريم أوائل خريجى أكاديمية المواهب المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن أكاديمية المواهب المصرية تُعد ركنًا أساسيًا فى تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمى من خلال تمكين الكوادر الوطنية فى المجالات التقنية المتقدمة؛ مؤكدا أن الأكاديمية تسهم فى بناء جيل من الخبراء القادرين على قيادة التطور التكنولوجى ونقل المعرفة من المستوى الأول إلى المستوى الاحترافى، تنفيذًا لاستراتيجيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا المجال؛ مشيرا إلى أن المعهد القومى للاتصالات يضم 12 أكاديمية دولية تقدم برامج تدريبية متخصصة، أبرزها شراكة المعهد مع شركة هواوى. وقد أثمرت هذه الشراكة عن تدريب واعتماد 1,500 مدرب، وإنشاء أكثر من 110 أكاديميات داخل الجامعات المصرية، مما أسهم فى تدريب حوالى 45,000 متدرب؛ مضيفا أن هذا التعاون يشمل إنشاء أكاديمية متخصصة فى الألياف الضوئية، إلى جانب منح المعهد حق الوصول إلى منصة هواوى للمواهب.

وقال  جيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر "نحتفل سويا اليوم بتخريج الدفعة الأولى من أكاديمية المواهب المصرية. هذه الأكاديمية التى تعد إنجازًا رائدا حيث يمثل هذا البرنامج نقطة تحول هامة فى شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات من خلال تعزيز بناء اقتصاد رقمى قوى ومستدام، كما نسعى إلى تعزيز منظومة متكاملة للمواهب فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونتعاون فى ذلك مع الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال لتزويد الكوادر بالمهارات التى تؤهلها للابتكار والمساهمة فى نمو الاقتصاد الرقمى وتعزيز مكانة مصر العالمية فى هذا المجال.  ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة والعشرين لتواجد شركة هواوى فى مصر، نجدد التزامنا بدعم تحول مصر إلى مجتمع رقمى متكامل وتمكين الكفاءات المحلية، عازمين على مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتنا المشتركة، وخلق فرص عمل جديدة للمهنيين الطموحين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

هذا وقد تم تنفيذ البرامج التدريبية لأكاديمية المواهب المصرية بمقرات مراكز إبداع مصر الرقمية فى 11 محافظة، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنيا، والغربية، وقنا، وأسوان، وبورسعيد، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية. ومن المخطط توسيع نطاق الأكاديمية ليشمل جميع محافظات الجمهورية فى مراحلها القادمة.

أقيم الحفل بمركز إبداع مصر الرقمية الجيزة بحضور المهندسة / هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوى.

وزير وزارة اتصال

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