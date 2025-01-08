قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جحيم سيندلع.. ما مصير أطفال غزة بعد تهديدات ترامب الأخيرة؟
إحالة الإعلامي إبراهيم فايق للمحاكمة لاتهامه بتسريب فيديو للحكم محمد عادل
مصر واليونان وقبرص.. شراكة استراتيجية وتطابق في الرؤى
10 سنوات من التعاون.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونان
ننشر أسماء ضحايا حادث انهيار عقار سكني بمركز إدكو بالبحيرة
سورة الاستجابة.. داوم عليها تفتح لك الأبواب المغلقة
خطة النواب توافق على مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
زاهى حواس: الكشف عن مقبرة المشرف على قصر الملكة تتي شيري
أستاذ جامعي: إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية اعتداء على كرامتهم
الشروط والضوابط لإطلاق مبادرة إحياء الكتاتيب بمحافظات مصر
سلامة داود: الأزهر الشريف معني برعاية طلابه صحيًا ونفسيًا
بوابة المعبد الجنائزي.. حواس يكشف جزءا من أساسات معبد الوادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

البحوث الإسلامية: الاستفادة من القدرات العلمية للباحثين في التعامل مع القضايا

أمين البحوث الإسلامية يلتقي باحثي المجمع لمناقشة الخطوات العملية في كيفية الاستفادة من جهود تنفيذ عدد من المشاريع العلمية والبحثية
أمين البحوث الإسلامية يلتقي باحثي المجمع لمناقشة الخطوات العملية في كيفية الاستفادة من جهود تنفيذ عدد من المشاريع العلمية والبحثية
إيمان طلعت
×

عقد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية اجتماعًا مع عدد من باحثي المجمع، لمناقشة الخطوات العملية في كيفية الاستفادة من جهود باحثي المجمع في تنفيذ عدد من المشاريع العلمية والبحثية خلال العام الجديد.

وقال الأمين العام خلال اللقاء، إن خطة عمل المجمع التي تنبثق من الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ تقتضي الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية للباحثين خاصة في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة لأجل طرح هذه القضايا، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من جميع الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعاصرة التي تحقق رسالة الأزهر ورؤيته العلمية وتنعكس على الوعي العام المجتمعي.

كما ناقش الأمين العام مع الباحثين مجموعة من الأفكار العلمية والبحثية، إضافة إلى آلية العمل لسرعة إنجاز هذه الأعمال في ظل حاجة المجتمع المحلي والعالمي للإنتاج الفكري والعلمي للأزهر الشريف المعروف بمنهجه الوسطي فضلًا عن الثقة التي يحظى بها هذا الإنتاج لدى الكثيرين.

فى سياق آخر، تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي المقرين الجديد والقديم لمكتبة الأزهر لمتابعة آخر تطورات عملية نقل المكتبة إلى مقرها الجديد؛ تمهيدًا لبدء العمل بها وإفادة الباحثين من محتوياتها، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. احمد الطيب – شيخ الأزهر بالحفاظ على التراث الإسلامي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من هذا الإرث العلمي وضمان انتقاله للأجيال القادمة.

وتابع الأمين العام خلال الجولة التي أجراها بالمكتبة ما تم إنجازه من أعمال النقل للكتب والمخطوطات النادرة التي تمتلكها المكتبة الأزهرية؛ حيث تفقد الأمين العام جميع أقسام المكتبة بما فيها أماكن حفظ الكتب والمخطوطات وقاعات الاطلاع ووحدات الترميم وغيرها، مؤكدًا على الأهمية الكبرى التي تمثلها المكتبة الأزهرية لما تحتويه من كتب ومخطوطات نادرة تمثل جزءا مهمًا من التراث الإسلامي بل والإنساني بصفة عامة.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية محمد الجندي الخطة الاستراتيجية للأزهر رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر

الإعلامي محمد سعيد

إصابة الإعلامي محمد سعيد محفوظ في حادث على الطريق الدائري

شريف سلامة وداليا مصطفي

بعد 21 سنة.. داليا مصطفى تكشف لمتابعيها حقيقة انفصالها عن شريف سلامة

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-1-2025

محمود كهربا

رسميًا.. «حتحوت» يكشف وجهة كهربا بالميركاتو الشتوي بهذا المقابل

طريقة استخراج ترخيص بناء جديد وما عدد الأدوار المسموح بها - صورة أرشيفية

طريقة استخراج ترخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها

ترشيحاتنا

احمد حسن

صراع بين الزمالك وبيراميدز لخطف حارس الأهلي

بيرسي تاو

بيرسى تاو يصل الدوحة اليوم للتوقيع مع قطر القطرى بعد رحيله عن الأهلى

الاهلي

كانت ستكون الأغلى في تاريخ الانتقالات.. شوبير يكشف سبب فشل صفقة الأهلي

بالصور

جولة داخل مطبخ ميجان ماركل المستأجر بـ8 ملايين دولار لتصوير مسلسلها الجديد

ميغان ماركل
ميغان ماركل
ميغان ماركل

مكياج لافت.. سارة سلامة تثير الجدل بصورها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

جيب قصيرة.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

حرارتك لا تنخفض؟.. حسام موافي يحذر من أمراض خطيرة

حرارتك لا تنخفض؟ حسام موافي يحذر من أمراض خطيرة قد تكون السبب
حرارتك لا تنخفض؟ حسام موافي يحذر من أمراض خطيرة قد تكون السبب
حرارتك لا تنخفض؟ حسام موافي يحذر من أمراض خطيرة قد تكون السبب

فيديو

امام عاشور

ابرزهم إمام عاشور الأول .. لاعبين مصريين تصدرو الاحصائيات 2024

انفصال الفنانين

شيرين وياسمين ونيللي.. أشهر حالات الانفصال في ٢٠٢٤

تامر أمين

تامر أمين يوجّه رسالة لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

إيناس مكي

“كانت بنتي وأنا أمها".. إيناس مكي وذكريات صعبة بعد وفاة والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

المزيد