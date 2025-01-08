وزير المالية السوداني: اتفاقية "جوبا للسلام" شاملة وليست لفئة محددة

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن اتفاقية "جوبا لسلام السودان" شاملة كل البلاد وأنها ليست لجهة أو فئة محددة، موضحا أنه لا يوجد صرف على الاتفاقية وإنما الصرف الآن موجه لدعم حرب الكرامة وعلى الجيوش المقاتلة، ولا توجد دفعيات لأي جهة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي بوزارة الثقافة والإعلام السودانية والذي نظمته وكالة الأنباء السودانية ببورتسودان بمشاركة وزراء الداخلية، الثقافة والإعلام، والتجارة والتموين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "صونا" اليوم /الأربعاء/.



وحول الدين الخارجي، قال جبريل "إن الدولة لا تستدين الآن، ولكن الديون القديمة تنمو"، مؤكدا استمرار مساعي الحكومة مع المؤسسات الدولية لإعفاء الديون، ومشيرا إلى أن الاستدانة من البنك المركزي وفق الحد الطبيعي وظروف الدولة، وكشف عن أنه في موازنة 2025 تم خفض الدين من 37% إلى 19%، وأكد السعي لتقليل ذلك للحد الأدنى وعدم اللجوء إلى ذلك إلا للضرورة القصوى، وقال "الحرب أجبرتنا للاستدانة وهو قرار سيادي".

