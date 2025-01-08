القيادة المركزية الأمريكية: قصف مستودعات أسلحة ومنشآت للحوثيين باليمن

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، قيامها بتنفيذ عمليات ضد عدد من الاهداف الحوثية، بالتعاون مع القوات الحليفة، على الاراضي اليمنية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية ان القصف استهدف مستودعات أسلحة للحوثيين في اليمن، مؤكدة أن المنشآت الحوثية التي تم قصفها استخدمت لاستهداف السفن التجارية.

وأعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، مساء أول أمس الاثنين، عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر، ومهاجمة أهداف وسط وجنوب إسرائيل، في 4 عمليات نفذت بصواريخ ومسيّرات.