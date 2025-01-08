قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مذكرة لوزير التعليم العالي لوقف إجراء تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات
السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد للسلام المستدام
الرئيس السيسي: الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص يحقق التكامل الإقليمي بالطاقة
الرئيس السيسي: توافق مصري قبرصي يوناني على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
مرتضى منصور: "لما أنا مركبش عربية بـ 20 مليون أمال مين هيركبها في مصر"
الرئيس السيسي: قبرص واليونان كانتا منبر مصر في الاتحاد الأوروبي
صندوق النقد: 9 من الاقتصادات الأسرع نموا بالعالم عام 2025 ستكون في إفريقيا
زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب مقاطعة "تشنجهاي" شمال غرب الصين
بث مباشر.. الرئيس السيسي يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان
الهند تسجل 8 حالات إصابة بفيروس (إتش إم بي في)
أول رد من مرتضي منصور على شراء نجله سيارة بـ 23 مليون جنيه
لدراسة التصميم المعماري والهندسة المدنية.. إنشاء مؤسسة جامعية لـ"الجامعات الأوروبية في مصر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال الـ11 شهرا الأولى من 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
آية الجارحي
×

تشهد القاهرة اليوم قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليد كما سيعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،اليوم ، بيانا صحفيا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص ، حيث كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 108 ملايـين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

 حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقبرص 181 مليـــون دولار خــلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 36 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قبرص خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024  

1. حديد وصلب بقيمة 92 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 43 مليون دولار.

3. ورق بقيمة 8 مليون دولار.

4. لدائن بقيمة 6 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قبرص خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024  

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 28 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة مليون دولار.

 تحويلات المصريين

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وقد بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

 وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان قبرص 1.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2023 .
 

مصر قبرص اليونان الصادرات الواردات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

البنك الأهلي

بعائد يصل إلى 27%.. مفاجأة بشأن شهادات البنك الأهلي بعد تجديدها

محمود كهربا

رسميًا.. «حتحوت» يكشف وجهة كهربا بالميركاتو الشتوي بهذا المقابل

افشة

«راجل».. إعلامي يشيد برد فعل أفشة على احتفال إمام عاشور

طريقة استخراج ترخيص بناء جديد وما عدد الأدوار المسموح بها - صورة أرشيفية

طريقة استخراج ترخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها

أحمد فتحي

«موهبة مبططة.. ومش بس شكري سرحان».. تصريح صادم من أحمد فتحي عن جانات السينما|فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس الكيني ويليام روتو

رئيس كينيا يعقد لقاءات بالقادة الأفارقة على هامش تنصيب رئيس غانا الجديد

الحرب الروسية الاوكرانية

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 801 ألف و670 جنديا منذ بدء الحرب

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم محمد

وزير المالية السوداني: اتفاقية "جوبا للسلام" شاملة وليست لفئة محددة

بالصور

إطلالة جريئة.. إلهام شاهين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم

رسالة غير مرئية..5 أبراج أكثرعرضة للتفكير المفرط كيف يغير مسار حياتهم
رسالة غير مرئية..5 أبراج أكثرعرضة للتفكير المفرط كيف يغير مسار حياتهم
رسالة غير مرئية..5 أبراج أكثرعرضة للتفكير المفرط كيف يغير مسار حياتهم

وسط الثلج .. زينة تستعرض رشاقتها بإطلالة لافتة

زينة
زينة
زينة

أول حفل على الجليد.. أحمد عدوية الحاضر الغائب بتوقيع فريق ديسكو مصر

أحمد عدوية بحفل فريق ديسكو مصر
أحمد عدوية بحفل فريق ديسكو مصر
أحمد عدوية بحفل فريق ديسكو مصر

فيديو

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

أزمات الفنانين الصحية

نجوم الفن بين المرض والتعافي.. آخرهم هشام عباس

الفيلم الوثائقى "فؤاد.. الملك المنسي"

عرض الفيلم الوثائقي "فؤاد الملك المنسي".. الأثنين المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

المزيد