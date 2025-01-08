الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال الـ11 شهرا الأولى من 2024

تشهد القاهرة اليوم قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليد كما سيعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،اليوم ، بيانا صحفيا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص ، حيث كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 108 ملايـين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقبرص 181 مليـــون دولار خــلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 36 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قبرص خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024

1. حديد وصلب بقيمة 92 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 43 مليون دولار.

3. ورق بقيمة 8 مليون دولار.

4. لدائن بقيمة 6 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قبرص خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 28 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة مليون دولار.

تحويلات المصريين

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وقد بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان قبرص 1.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2023 .

