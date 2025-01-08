برلمانية: الوحدة الوطنية وترابط الشعب المصري سر مواجهة التحديات والصعوبات

ثمنت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل المهمة، وجسدت معاني الوحدة الوطنية، وروح المحبة التي تجمع بين أبناء الوطن، مسلميهم ومسيحييهم.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أيضًا أن نسيج الشعب المصري العظيم لن يتأثر بحجم الفتن والمؤامرات الخبيثة التي حاولت النيل من مصرنا الغالية خلال السنوات الماضية، وأن وحدة المصريين كانت بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها كافة مخططات قوى الظلام وأهل الشر.

وتابعت النائبة: "الوحدة الوطنية وترابط أبناء الشعب المصري كلمة السر في مواجهة التحديات والصعوبات، ومصر ستظل قوية بأبنائها الشرفاء الذين يعلمون جيدًا حجم المؤامرات الخبيثة التي تستهدف مصرنا الغالية".