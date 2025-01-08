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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

موعد صرف مساعدات " تكافل وكرامة" عن شهر يناير 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 ينتظره جميع المستفيدين من الدعم النقدي، حيث يتم الصرف 15 يناير من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك بمختلف محافظات الجمهورية .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي صرفت الدعم النقدي، مساعدات « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر  لـ4.7 مليون، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

وانتظمت عمليات الصرف طوال الايام الماضية 
من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة".

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج دعم نقدي مقدم من وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
للحصول على الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. التأكد من توافر الشروط:

برنامج تكافل: للأسر التي لديها أطفال (حتى 18 سنة)، بشرط التزامهم بتعليم الأطفال ورعايتهم الصحية.

برنامج كرامة: لكبار السن (65 سنة فأكثر)، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط إثبات عدم قدرتهم على العمل.

2. المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) لجميع أفراد الأسرة.

شهادات ميلاد الأبناء (بالرقم القومي).

شهادات الوفاة (إذا كان هناك أفراد متوفون).

شهادة زواج أو طلاق (حسب الحالة).

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).

تقرير طبي للحالات التي تتطلب ذلك (بالنسبة لبرنامج كرامة).

شهادة قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

3. التقديم:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتك (في القرية أو المركز).

تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة الطلب.


4. متابعة الطلب:

بعد تقديم الطلب، تقوم الوزارة بزيارة ميدانية للتحقق من الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

في حالة الموافقة، يتم إخطار المتقدم لاستلام البطاقة الذكية لصرف الدعم.

5. الاستعلام والشكاوى:

يمكنك متابعة الطلب أو تقديم شكوى عبر الخط الساخن 19680.

أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة التضامن تكافل وكرامة صرف معاش يناير

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