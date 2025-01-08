مسيرة ذهبية لبيرسى تاو مع الأهلي بعد رحيله للدوري القطري

ترددت الفترة الماضية عدد من الأنباء عن رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن الأهلي والاقتراب من الدوري القطري من خلال بوابة نادي قطر ، ولكن سرعان ما تأكدت هذه المعلومات ليصبح تاو خارج حسبان القلعة الحمراء وبالأخص بعد غيابه عن لقاء سموحة الأخير .

وبالفعل يستعد مسئولو النادى الأهلى للإعلان عن رحيل بيرسي تاو والانضمام إلى نادى قطر القطرى خلال الساعات المقبلة، ووضع الرتوش النهائية على صفقة رحيله .

وقبل الأعلان الرسمي عن صفقة رحيل بيرسي تاو الى نادي قطر القطرى، فأكدت معلومات على انضمامه للأخير لمدة موسمين ونصف بعد الاتفاق على تقاضي راتب سنوي يقترب من القيمة التي كان يحصل عليها في الأهلي والتي تصل إلى مليون و200 ألف دولار سنويا.

أما عن مسيرة بيرسى تاو مع الأهلي بعد رحيله للدوري القطري، فكان انتقاله لصفوف القلعة الحمراء بمثابة صفقة مثيرة للاهتمام، وسرعان ما أصبح أحد العناصر المؤثرة في الفريق.

لعب تاو مع الأهلي 126 مباراة في جميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا وصناعة 14 هدفًا آخر، كما حصد العديد من البطولات التي أضافت إلى سجل إنجازاته الكروية، شملت بطولاته مع الأهلي:

- الدوري المصري الممتاز: حقق اللقب مرتين (2022-2023 و2023-2024).

- كأس مصر: فاز بالبطولة مرتين (2021-2022 و2022-2023).

- دوري أبطال إفريقيا: توّج باللقب مرتين (2022-2023 و2023-2024).

- السوبر المصري: فاز به أربع مرات (2021، 2022، 2023، 2024).

- السوبر الإفريقي: توج به مرة واحدة في موسم 2021-2022.

- كأس العالم للأندية: حصل على الميدالية البرونزية مرتين.