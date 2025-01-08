تحذير .. سبب شائع وراء فقدان الأسنان بين الأطفال

يعانى عدد كبير من الأطفال تسوس الأسنان والتهاب اللثة ويؤدي إهمال علاج أى منهما إلى فقدان الأسنان في سن مبكرة.



وقدمت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا عن علاقة اهمال نظافة الفم وتراكم طبقة الجير بتدهور صحة اللثة والأسنان وكان التقرير بعنوان “إهمال نظافة الفم.. السبب الخفي وراء فقدان الأسنان لدى الأطفال”.

وكان أهم ماورد فى التقرير أن فقدان الأسنان يبدأ بتسوس بسيط كنتيجة طبيعية لعدم تنظيف الأسنان بانتظام خاصة بعد تناول الحلوى والمشروبات السكرية ومع مرور الوقت يتحول الأمر إلى التهاب اللثة ما يؤدي إلى ألم مستمر وضعف في الأسنان، وقد يصل إلى تآكل عظام الفك وتساقط الاسنان واللجوء الى الزراعة في سن مبكرة.

وهذه المشكلات لا يمكن أن تؤثر فقط على صحة الطفل بل تؤثر أيضا على ثقته بنفسه ونطقه وطريقة تناوله الطعام.

وفي النهاية أطباء الأسنان يشددون على أهمية اتباع اجراءات الوقاية كخطوة أساسية لتجنب حدوث هذه المشكلات فى وقت مبكر من العمر والاستماع بصحة جيدة وابتسامة جذابة طوال العمر.