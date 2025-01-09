سورة الاستجابة.. سر تحقيق الدعوات وفتح الأبواب المغلقة

تُعد قراءة القرآن الكريم من أهم العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، حيث يبحث الآلاف عن الأوقات المباركة التي يمكنهم خلالها قراءة المصحف الشريف لتحقيق دعواتهم وفتح أبواب الخير والرزق، ومن أبرز السور التي اشتهرت بتحقيق الاستجابة للدعوات وإزالة الكرب هي سورة الأنبياء، والتي يُطلق عليها البعض "سورة الاستجابة"، نظرًا لما تحمله من معجزات وأسرار بين آياتها.

لماذا سميت سورة الأنبياء بسورة الاستجابة؟

تُعرف سورة الأنبياء بين الدعاة والشيوخ بأنها "هدية القرآن"، حيث ورد فيها لفظ "فاستجبنا له" أكثر من مرة، وهو ما لم يرد في أي سورة أخرى، وفي هذا الصدد يوضح الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف والداعية الإسلامي، أن هذه السورة تحمل ألفاظًا واضحة لأدعية الأنبياء، والذين لجأوا إلى الله عز وجل في أوقات حزنهم وكربهم، وجاءت استجابة الله لهم سريعًا، مما جعلها سورة مميزة يلجأ إليها المسلمون في أوقات الشدة.

مفاتيح الاستجابة في سورة الأنبياء

تشير سورة الأنبياء إلى أربعة مفاتيح لتحقيق الدعوات، كما أوضح الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، وهي كالتالي:

1. مفتاح نوح للكرب العظيم: ورد في قوله تعالى: "ونوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم".



2. مفتاح أيوب للمرض الشديد: في قوله تعالى: "وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين".



3. مفتاح يونس للغم والحزن: كما جاء في الآية: "فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين".



4. مفتاح زكريا للذرية والرجاء: ورد في قوله تعالى: "وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه".

أفضل الأوقات لقراءة سورة الأنبياء

أوضح الشيخ عبد الغني هندي، عضو الشئون الإسلامية، أن هناك أوقاتًا مباركة يُستحب فيها قراءة سورة الأنبياء لتحقيق الاستجابة السريعة للدعوات. ومن أبرز هذه الأوقات:

بعد صلاة الفجر.

في الثلث الأخير من الليل.

الفترة ما بين الظهر والعصر.



أهمية سورة الأنبياء للمسلمين

أكد الداعية الإسلامي محمد أبو بكر أن سورة الأنبياء ليست مخصصة فقط للأنبياء، بل إن معانيها واستجاباتها تشمل كل من يقرأها ويدعو الله بإيمان وخشوع.

فكما ورد في السورة: "رحمة من عندنا وذكرى للعابدين"، و*"إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين"*.

إن قراءة سورة الأنبياء والتمعن في معانيها وأدعية الأنبياء الواردة فيها تعد سبيلًا لفتح أبواب الرحمة والاستجابة، وهي دعوة لكل مسلم يبحث عن تحقيق أمنياته وتقريب المسافات بينه وبين الله عز وجل.

أفضل سورة في القرآن لاستجابة الدعاء

وأشار إلى سورة «يس» من أفضل سور القرآن الكريم التي يستجاب بها الدعاء وتفرج بها الهموم والتي تتحقق بها الآمال، متابعا: «أقسم بالله أنا شخصيا ما حدث لي مكروه ولا كرب، فقمت لله في جوف الليل وقرأت يس إلا فرج الله همي في أسرع ما أتوقع».