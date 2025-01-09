وزير الثقافة عن أزمة طلاء أسدي قصر النيل: دهان جديد لمقاومة العوامل الجوية

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إنه هناك مشكلة في دور السينما في مصر، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص لدعم هذه الدور بالمحافظات.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يجب مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم قصور الثقافة والاستثمار فيها.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الثقافة ترحب بالقطاع الخاص في دعم قصور الثقافة على مستوى المحافظات، معقبًا: «نحتاج إلى شراكة القطاع الخاص لتطوير هذه القصور الثقافية».

وأضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن هناك قرار من مجلس الوزراء بشأن تنسيق وضع أي تمثال في الميادين العامة من خلال وزارة الثقافة، حيث لا بد من موافقة الوزارة على وضع أي تمثال في أي ميدان.

وعن أزمة طلاء أسدين قصر النيل، علق وزير الثقافة قائلاً: ما حدث في تماثيل الأسود كان مجرد دهان جديد لمقاومة العوامل الجوية مع الحفاظ على جودتهم.