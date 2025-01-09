المسؤولية الطبية والتنمية البشرية والبنية التحتية| نائب رئيس الوزراء يطلق تصريحات هامة

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عدة تصريحات هامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

نعمل على رسم مسار للطالب بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن التنمية البشرية ليست جديده ولكن لاول مره يكون هناك مسؤول عنها في الحكومه، متابعا أن كل وزارة في الحكومة لديها محتوى خاص بالتنميه البشريه تعمل عليه ولكن لم يكن هناك تنسيق.

الدكتور خالد عبدالغفار

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن 3212 مشروع في 319 جهة استفادوا من 185 مليار جنيه تم انفاقها على ملفات التنمية البشرية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى أن نعمل على رسم مسار للطالب بين وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي والعمل.

نحتاج وضع تشريعات خاصة للسيطرة على التسريب من التعليم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن نحتاج وضع تشريعات خاصه للسيطرة على التسريب من التعليم.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن وزارة العمل تعمل على وظائف المستقبل وما تحتاجه مصر و تنسيق ذلك مع وزارة التعليم العالي والتربيه والتعليم والعمل.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن

هسيب الفتيات من التعليم منتشر في مصر بعد المرحلة الاعدادية، لافتا إلى أن زواج الفتيات في سن مبكر يؤدي الى انفجار سكاني.

وأشار إلى أن هناك تقدير عالمي لمصر بعد وضعها نموذج غير متكرر للتنمية البشرية على رأس اهتمامات الدولة.





نستهدف زياده نسبة الالتحاق بالتعليم في مرحله رياض الاطفال من 25% الى 50%

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن لن نعمل بافكار دون ان يكون لها مستهدفات ومؤشرات اداء، متابعا أن نستهدف زيادة الرعاية الصحية في مصر لتقليل معدل وفيات الاطفال دون السنه الخامسة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن نستهدف زياده نسبة الالتحاق بالتعليم في مرحله رياض الاطفال من 25% الى 50%، ونستهدف زياده عدد الحضانات والمدارس التي تضم رياض اطفال.

وتابع أن الخطة التنفيذية للتنمية البشرية تحتاج لموازنه جزء منها سيكون المخصصات كل وزارة، مستدركا أن خططنا الاستراتيجيه للتنمية البشرية مبنية على مراحل عمرية.

واكمل ان مرحلة الطفولة تحت ست سنوات اخطر فتره يمر بها الانسان الان خلالها يتكون تفكيره ووجدانه.

الدولة استثمرت 11 تريليون جنيه في البنية تحتها خلال 10 سنوات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن التنمية التي حدثت في البنية التحتية والتنمية الاجتماعيه كان لها مردود بقى على التنمية البشرية في مصر.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن البنية التحتية هي اساس التنمية البشرية، والدولة استثمرت 11 تريليون جنيه تقريبا في البنيه تحتها خلال 10 سنوات.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن تم انشاء 24 مدينة جديدة في مصر، مستدركا أن المسؤولية الكبيرة والثقة تضع على المسؤول عبء ، واتمنى من الله ان اكون على قدر المسؤوليه امام الشعب والقياده السياسية.

اكبر نسبة للوفيات في مصر تبدا من سن يوم الى 28 يوم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية الخاصة بسوء التغذية تعمل على الانيميا والسمنه والتقزم لاطفال المدارس.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن حققنا نتائج في كثير من الملفات تتعلق بالتنميه البشريه في مصر، متابعا أن اكبر نسبة للوفيات في مصر تبدا من سن يوم الى 28 يوم.

وتابع أن نسبة الولادة القيصرية في مصر مرتفعة عن كل الدول العالم، مشيرا إلى أن ارتفعت في مصر الى 72 سنه بين الرجال والنساء.

لا يمكن استهداف الأطباء ابدا

علق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الانتقاد الموجه لقانون الخدمة الطبية، قائلا :"لا يمكن استهداف الأطباء ابدا".

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن حجم الاستثمارات في مجال الصحة خلال السنوات العشر الأخيرة غير مسبوق، متابعا أن تطور كبير في قطاع الصحه والتعليم تم انشاء 50 جامعه جديدة.

وأشار إلى أن تعاون ملحوظة الصحة مشروع القانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أن العلاقة بين الطبيب والمريض تضبط وفق القانون العقوبات العام.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الأطباء طالما اشتكوا من وصمهم بالخطا وفق لقانون العقوبات.

إنفاق 185 مليار جنيه على 3212 مشروع فى ملفات التنمية البشرية خلال 2024

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن إنفاق 185 مليار جنيه على 3212 مشروع فى ملفات التنمية البشرية خلال 2024.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن :"لو عدنا إلى وزارة التخطيط في السنة المالية الماضية سنجد أن هناك من 181 مليار جنيه إلى 185 مليار جنيه تحت ملفات التنمية البشرية في الوزارات، واستفاد منها حوالي 3212 مشروع في 319 جهة، حتى الدولة خصصت إمكانيات في الموازنة الخاصة بها تحت مسمى التنمية البشرية".

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن "نقوم برسم خريطة من خلال ملفات التنمية البشرية تبدأ من التعليم ثم التدريب والتأهيل، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين كل الوزارات، ووزارة العمل تعمل على وظائف المستقبل، وكان ذلك يتطلب أن يتم تنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي".

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن كل من يعتدي على طبيب قولًا أو لفظًا أو يعتدي على المنشآت الطبية سيعاقبه قانون المسؤولية الطبية بالحبس والغرامة، مضيفا أن بينما عقوبة الأطباء عند الخطأ الطبي الجسيم.