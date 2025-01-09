طريقة عمل الطعمية الحمص

الطعمية (الفلافل) من أشهر الأطباق التقليدية والأساسية في مصر.

ولتحضير الطعمية في المنزل، تحتاجين إلى المكونات والخطوات التالية وفقا لشيف محمد عمر الذى قام بنشرها عبر صفحته على الفيسبوك..

المكونات:

2 كوب من الفول المدشوش (منقوع لمدة 8 ساعات ومصفى جيداً).

حزمة صغيرة من البقدونس.

حزمة صغيرة من الكزبرة الخضراء.

حزمة صغيرة من الشبت (اختياري).

2 بصل متوسط الحجم (مقطع إلى قطع صغيرة).

4 فصوص من الثوم.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر (اختياري لجعلها هشة).

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

تحضير الخليط في محضرة الطعام ضعي الفول المنقوع مع البقدونس، الكزبرة، الشبت، البصل، والثوم ثم اطحني الخليط حتى يصبح ناعماً ومتجانساً ثم اضيفي الكمون، الكزبرة الجافة، والملح وامزجي جيداً وإذا رغبتِ في قوام أخف أضيفي البيكنج باودر قبل القلي مباشرة بعد ذلك بللي يديكِ بالماء لتجنب التصاق العجين وشكلي الطعمية على شكل أقراص صغيرة دائريه ويمكن رش بعض السمسم على الوجه لإضافة نكهة مميزة ثم سخني زيتاً غزيراً في مقلاة على نار متوسطة واقلي أقراص الطعمية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل (حوالي 2-3 دقائق لكل جانب) ثم ارفعيها وضعيها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد وقدمي الطعمية ساخنة مع خبز بلدي، سلطة طحينة، مخللات، أو سلطة خضراء.