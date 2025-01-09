هل عانى أحمد رفعت من متلازمة القلب المكسور قبل وفاته.. طبيبه يجيب

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت السابق، لم يكن يعاني من متلازمة القلب المكسور.

وقال حازم خميس، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" متلازمة القلب المكسور، تم اكتشافه عام 1990، ويكون نتيجة اجهاد عاطفي سواء حزن أو فرح، أو اجهاد جسدي نتيجة الإصابة بمرض شديد أو التعرض لحادث".

وتابع:" الأعراض تكون في الصدر أو يتعرض للاغماء، ومن أهم الشروط في تشخيصه أن يكون الشريان التاجي سليم، لأنه لو فيه مشكلة يكون أزمة قلبية، وليس متلازمة القلب المكسور، وثاني شرط، أن خلال أسبوعين يتم الشفاء منه وتكون بنسبة 90%".

وأكد الطبيب المعالج للراحل أحمد رفعت:" أحمد رفعت لم يكن يعاني من متلازمة القلب المكسور، وكان يعاني من خلل جيني يؤدي إلى تجلطات في شرايين القلب المبكرة".