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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

خبير: بقايا نقوش معبد الوادي المكتشفة أجمل نماذج النحت في عهد حتشبسوت

الآثار
الآثار
البهى عمرو
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قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إنّ هناك اكتشاف أثري ضخم بما تحمله الكلمة من معنى، موضحا أن البعثة الأثرية المصرية استطاعت بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، الكشف عن جزء من أساسيات معبد الوادي، إذ أنه بمثابة بوابة الدخول الرئيسية للمعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت الذي يعتبر أحد أهم المعابد المصرية القديمة. 


عهد الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث


وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ البعثة المصرية تمكنت من العثور على عدد كبير من نقوش معبد الوادي، مشيرا إلى أنها من أهم وأجمل نماذج النحت في عهد الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث، كما جرى العثور على مجموعة نقوش ملكية مكتشفة حديثا من بقايا معبد الوادي، الذي تعرض للهجوم والهدم خلال عصر الرعامسة والأسرة الـ19.

 
العثور على أكثر من 100 لوحة حجرية


وتابع: «البعثة الأثرية المصرية استطاعت العثور على أكثر من 100 لوحة حجرية من الحجر الجيري والرملي وسُجل عليها أسماء وخراطيش الملكة حتشبسوت من حيث اسم الميلاد والتتويج على العرش، كما جرى العثور على لوحة حجرية فريدة تحمل اسم المهندس المعماري للملكة حتشبسوت، كما تم العثور على عدد من المقابر الصخرية منذ عصر الدولة الوسطى وكشف بموقع معبد الوادي، مما يوضح التسلسل التاريخي للموقع».    

اكتشاف أثري البعثة الأثرية المصرية معبد الوادي

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