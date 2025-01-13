محافظ دمياط يبحث استثمار موقع مصنع (إدفينا) بمدينة عزبة البرج

بحث محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، الموقف الخاص بموقع مصنع (إدفينا) بمدينة عزبة البرج، تمهيدًا لاستغلاله واستثماره بالشكل الأمثل.

قال المحافظ -خلال اجتماع موسع عُقد اليوم /الإثنين/ بمقر ديوان عام المحافظة- إن تلك الخطوات تأتي كمرحلة أولية، لتنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من موقع مصنع إدفينا، كفرصة استثمارية، لوقوعه المباشر على نهر النيل ويقع بامتداده طابية عرابي الأثرية والتي تسعى المحافظة إلى وضع خطة لتطويرها وترميمها بالتنسيق مع وزارة الآثار، مشيرا إلى أن المحافظة تستهدف تحقيق طفرة تنموية بتلك المنطقة والترويج لها سياحيًا.

كما ناقش الإجراءات الخاصة بالرفع المساحي للموقع، وتحديد حدود الموقع كاملاً، بالتنسيق مع الجهات المختصة.