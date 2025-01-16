قررت أعيش مع أحفادي وربنا.. حمدي شرف الدين يودع الكاميرا

أعلن الفنان المصري حمدي شرف الدين اعتزاله الفن بشكل نهائي، مؤكدًا أنه اتخذ هذا القرار منذ فترة طويلة ولن يتراجع عنه، رغم محاولات نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، لإقناعه بالعودة.

وقال شرف الدين في تصريحات خاصة: “أنا لست نجمًا كبيرًا لأعلن اعتزالي، لكنني كنت أعمل في الفن لأنني أحبه، ولم أجمع أي أموال منه.

وأضاف "قررت أن أعتزل لأقضي المزيد من الوقت مع عائلتي وأحفادي، وأعيش أشياء لم أتمكن من عيشها أثناء مسيرتي الفنية”.

وأوضح الفنان أنه تقرب إلى الله في الفترة الأخيرة ويحرص على أداء الصلوات الخمس في موعدها، مضيفًا أن حياته أصبحت أكثر هدوءًا بعيدًا عن أضواء الكاميرات وصخب العمل الفني.

يُذكر أن حمدي شرف الدين، المولود في 18 أكتوبر 1940، شارك في العديد من الأعمال الفنية المميزة، مثل مسلسل “رأفت الهجان” الذي تناول قصة نجاح المخابرات المصرية في زرع جاسوس داخل إسرائيل، ومسلسلات “ذئاب الجبل” و”يوميات ونيس”.



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