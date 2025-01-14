مديرية العمل بالوادي الجديد تنفذ ندوات عن السلامة والصحة المهنية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تضمنت عقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى استهدفت العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز الداخلة.

كما جرى تنفيذ اختبارات نهاية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، وحصر العمالة غير المنتظمة لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة اختتمت الورشة التدريبية لتعليم الأرابيسك بمشاركة فتيات من نادى المراة والفتاة بمركز شباب الجديدة والتى استمرت 5 أيام، شملت تعليم الفتيات معنى فن الأرابيسك وأشكاله، وتم التدريب على صنع أشكال من الأرابيسك وذلك ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأكد بهاء شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة أن الهدف من الورشة تشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني والحرفي، و إكتشاف مهاراتهم الإبتكارية وإستغلال طاقاتهم وأفكارهم فى إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادى مناسب.