100 ألف متفرج بحفل حسين الجسمي في دبي.. صور

في حدث كبير شهدته القرية العالمية بدبي، أبدع وتألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي في تقديم واحدة من أنجح وأضخم حفلاته الغنائية، حيث تجاوز عدد الحضور 100 ألف متفرج، في تظاهرة فنية ضخمة احتفت بالطرب والإبداع تفاعل فيها الجمهور الحاضر بشكل غير مسبوق، ودون توقف على مدار ساعتين من الزمن.

الجسمي عبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه الليلة الاستثنائية قائلاً: “أكثر من 100 ألف قلب اجتمعوا في دبي ليصنعوا معي ليلة من العمر"، وأضاف موجها حديثه للجمهور الكبير قائلاً: "جمهوري الغالي، أنتم دائماً مصدر الفخر والنجاح.

انعكست كلمات الجسمي بوضوح على أجواء الحفل، حيث قدم باقة مختارة من أبرز أغنياته الإماراتية والخليجية والعربية، التي طالما لاقت استحسان محبيه من الجمهور، الذين تنوّعت أعمارهم بين الأطفال والشباب وكبار السن، حيث غنّى معه بصوت واحد، محولاً الحفل إلى مهرجان جماعي استثنائي من المشاعر والفرح.

لم يقتصر الإبداع على صوت الجسمي، بل امتد إلى الأداء الرائع للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور سعيد كمال، الذي أبدع في تقديم خلفية موسيقية متقنة ومتناغمة، زادت من جمالية الأغنيات وأعطت الحفل طابعاً استثنائياً.

الحفل، الذي جاء بتنظيم مميز من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يعكس عمق العلاقة بين حسين الجسمي وجمهوره، الذين حضروا من كل مكان ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الفني الكبير.