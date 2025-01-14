تقارير: إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفادت مصادر مطلعة لقناة سي بي إس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتوقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

أوضحت الصحيفة أن الاتفاق المزمع التوصل إليه سيشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار بدءًا من صباح يوم الأحد المقبل.

أفادت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها اليوم، بأن سبع مستشفيات إسرائيلية على استعداد لاستقبال الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم من قطاع غزة في إطار صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل.

أوضحت الصحيفة أن المستشفيات بدأت بالفعل في التحضير لاستقبال الأسرى، بما في ذلك تجهيز الفرق الطبية والموارد اللازمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، نظراً لما يواجهونه من ظروف صحية قد تكون قاسية بعد فترة طويلة من الاحتجاز.

وفي هذا الإطار، يعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، مداولات أمنية طارئة مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لبحث تفاصيل الاتفاق المحتمل لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.