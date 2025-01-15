خبير استراتيجي: الوضع في غزة سيكون أكثر استقرارًا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار|فيديو

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الوضع في غزة سيكون أكثر استقرارا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والسؤال الأهم حاليا هو: ماذا سيحدث في اليوم التالي لوقف إطلاق النار؟، منوها بأنه لا يمكن تجاوز حركة حماس، ولكن الواقع غيرها بالفعل، متمنيا أن يكون هناك توافق في الداخل الفلسطيني.

وأكد جمال عبد الجواد، خلال لقاء له ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قدم نفسه للعالم بأنه رجل قوي لا يلتفت لأحد، وهو ما جعل لغة التفاوض معه مختلفة.

وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن ترامب يتعامل مع الحدود بين الدول على أنها ليس لها قدسية، مستشهدا بما قاله عن الحدود الأمريكية مع كندا، مستبعدا شن أي حروب خلال فترة حكم ترامب، وإنما قد تحدث عمليات عسكرية.