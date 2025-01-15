أول ظهور لجدة أحمد مالك في العرض الخاص لفيلم «6 أيام» |شاهد

انطلق اليوم العرض الخاص لفيلم “6 أيام” بطولة كل من النجوم أحمد مالك ، أية سماحة وغيرهما.

وحرصت جدة الفنان أحمد مالك على حضور العرض الخاص اليوم بإحدي السينمات فى مدينة 6 أكتوبر ، حيث يعد الظهور الأول لها.

أبطال فيلم 6 أيام

فيلم 6 أيام من بطولة النجم الشاب أحمد مالك، الذي يجسد شخصية يوسف، والفنانة آية سماحة التي تلعب دور عالية.. ويقدم الثنائي أداءً مؤثرًا عبر استعراض مراحل زمنية مختلفة في حياتهما، حيث يعبر الفيلم عن مشاعر الحب والصداقة التي تصمد أو تتغير مع الزمن، الفيلم تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان، الذي قدم رؤية فنية متميزة من خلال أسلوب التصوير الذي يعكس التحولات الزمنية في حياة الشخصيات، والفيلم من إنتاج شركة “سي سينما برودكشنز” لهاني نجيب وأحمد فهمي، وهي شركة معروفة بإنتاج أعمال فنية ذات جودة عالية.

يتنقل الفيلم بين فترات زمنية متعددة مثل 2013، 2015، 2017، 2020، و2025، وهو ما يمنح القصة عمقًا وشمولية في تصوير تحولات الشخصيات.

أحداث فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم "6 أيام" حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا.