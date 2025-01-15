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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض: «بايدن» شكر الرئيس السيسي على دور مصر التاريخي في مفاوضات غزة

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن
ناصر السيد
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أصدر البيت الأبيض، بيانًا بشأن تفاصيل المباحثات الهاتفية التي جرت مساء الثلاثاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بيان البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وبايدن، تناول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن الزعيمين بايدن والسيسي ناقشا المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن أعرب عن شكره للرئيس السيسي على قيادته مشيدًا بدور مصر الوسيط طوال العملية التفاوضية، مؤكدًا أن هذه الصفقة لم تكن لتتحقق أبدًا لولا الدور الأساسي والتاريخي لمصر في الشرق الأوسط.

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين أكدا الحاجة الملحة لتنفيذ صفقة لإغاثة شعب غزة على الفور من خلال زيادة المساعدات الإنسانية عقب وقف إطلاق النار.

واختتم البيان أن الرئيس السيسي وبايدن، تعهدا بالبقاء في تنسيق وثيق مباشر ومن خلال فرقهما خلال الساعات القادمة.

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