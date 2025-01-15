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في ذكرى ميلاد سمير غانم| أبرز الإفيهات.. وموقف كوميدي بينه ودلال عبدالعزيز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد سمير غانم| أبرز الإفيهات.. وموقف كوميدي بينه ودلال عبدالعزيز

سمير غانم
سمير غانم
تقى الجيزاوي
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يحل اليوم عيد ميلاد الفنان الكوميديان الراحل سمير غانم ، والذى أمتعنا على مدار سنوات بأعماله الكوميدية المميزة حيث نجح سمير غانم فى ترك بصمته الخاصة في عالم الفن والكوميديا يصعب إيجاد مثيل له فى الوطن العربي ، واعتبره الجمهور من أبرز النجوم الذى قدموا الكوميديا فى تاريخ الدراما والسينما.

ولد الفنان سمير غانم يوم 15 يناير عام 1937 فى محافظة أسيوط ، وتخرج سمير غانم في كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وقد ذيع صيت هذا الفريق الذى أدهش الجميع بتقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها طبيخ الملايكة، روميو وجوليت وقدم سمير غانم برفقة عضوى ثلاثى أضواء المسرح عددًا من الأفلام والمسرحيات المتميزة ، وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل.

أبرز الأعمال التى قدمها سمير غانم

وشارك الفنان سمير غانك خلال مشواره الفنى بعدد كبير من الأعمال الفنية سواء الأعمال المسرحية أو التليفزيونية ، ومن أبرز الأعمال الدرامية: ميزو ، لهفة ، حكاية عريس وعروسة ، شربات لوز ، عزمى وأشجان .

وبالنسبة للأعمال السينمائية فقد قدم سمير غانم العديد من الأفلام المميزة التى مازال الجمهور يشاهدها ، وهى:"30 يوم فى السجن ، فى الصيف لازم نحب ، البعض لا يذهب للماذون مرتين ، 4-2-4 ، أميرة حبى انا ، البنات عايزة اية ، مفيش فايدة ، ممنوع فى ليلة الدخلة ، الرجل الذى عطس ، يارب ولد" .

أشهر الإفيهات التى أشتهر بها سمير غانم

وأشتهر الفنان سمير غانم بالعديد من الإفيهات التى مازالت تعيش فى أذهان الجمهور والتى من أبرزها، : تعيش انت يا حج .. والله ما عندي أهل لو عندك انت هات ، .. بس اتجنن وجاله تخلف عقلي ، الكورة فين ، وقريت في مجلة أجنبة ، كل بروتين والعب في الطين ،فشر يا روحي إحنا غلابة .

وفى لقاء سابق لزوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن موقف كوميدي بينها وبين الراحل سمير غانم الذى يسبق عيد ميلادها بيومين فقط .

زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز

وتعرف الفنان سمير غانم على دلال عبد العزيز أثناء بدايتها فى عالم التمثيل عام 1981 ونشأت بينهما قصة حب كبيرة برغم فارق السن بينهما الذى بلغ 20 عامًا ، وكان سمير غانم يقنع دلال عبد العزيز دائمًا بفكرة عدم الزواج بسبب فارق السن ولكنه أصرت على الزواج منه وأنجبت دلال عبد العزيز دنيا وإيمي سمير غانم الذى أصبحوا من أبرز النجوم.

موقف طريف بين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز

وقالت دلال عبد العزيز “عيد ميلادي يوم 17 وسمير يوم 15 يناير وكنا فى أول سنة جواز وقلت أجيبله هدية وقلت أكيد هيردهالي بعدها بيومين بس لقيته مطنش ، فقولتله يا سمير انهاردة عيد ميلادى، فرد عليا وقالى شكلى وحش اوى انتى لسه جيبالى هدية وأجى دلوقتى اردهالك، قلتله خلاص عندك حق شكلها مش حلو”.

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